1871, la Révolte d’El Mokrani

Par Youssef Girard

Refusant la défaite face à la Prusse et espérant fonder une République sociale et démocratique, la Commune de Paris se révolta le 18 mars 1871. Durant plusieurs semaines, la Commune sema l’espoir de la fondation d’une société égalitaire dans laquelle la misère serait bannie. Néanmoins, cet espoir fut rapidement noyé dans le sang. Du 21 au 28 mai 1871, les troupes versaillaises réprimèrent l’insurrection parisienne durant la Semaine sanglante. Le bilan fut particulièrement lourd pour les communards : 6.000 à 30.000 morts, tués au combat ou prisonniers fusillés, et 43.522 prisonniers.