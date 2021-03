CoeXisT : entre « choc des civilisations » et stratégie de dépolitisation

Par Zohra Bouguern

En une décennie, « CoeXisT » est devenu une entreprise florissante. Produit de la propagande sioniste, ce terme-slogan associé à l’idée de coexistence a peu à peu émergé grâce à des structures de natures différentes. L’objet de cet article est de comprendre comment le slogan CoeXisT est devenu un véritable phénomène propulseur d’une nébuleuse de structures qui accrédite la thèse du « choc des civilisations » tout en opérant une stratégie de dépolitisation.