Des accords d’Oslo au régime d’Oslo, aux Marches du Retour en Palestine ( 2ème partie)

Par Walid Atallah

W. Atallah est membre de l’association des Palestiniens en France Al Jalyia

Comme il est rappelé dans l’article 1 – premier paragraphe 1, c’est Israël qui transfère certains pouvoirs : « 1. Israël transférera les pouvoirs et responsabilités, comme spécifié dans le présent Accord, du Gouvernement militaire israélien et de son Administration civile au Conseil, conformément au présent Accord. Israël continuera à exercer les pouvoirs et responsabilités qui n’auront pas été transférés. »