Dossier : La répression de la résistance palestinienne

Par Al Shabaka

Ponctuée par le déclenchement de l'Intifada de l'Unité en mai 2021, la trajectoire de la résistance palestinienne connaît une phase décisive marquée par de nouveaux acteurs et thèmes.

Avec la neutralisation effective de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) depuis les accords d'Oslo de 1993, l'approfondissement de la fragmentation géopolitique des Palestiniens à travers la Palestine colonisée et le monde, et le passage global au cyberespace, de nouvelles opportunités - et menaces - pour la résistance palestinienne sont apparues.



Alors que les Palestiniens et leurs alliés à travers le monde résistent aux injustices continues commises par le régime israélien, l'Autorité palestinienne (AP) est devenue plus autoritaire, corrompue et hostile que jamais. La résistance non violente en Palestine - menée par une nouvelle génération de jeunes Palestiniens - s'est heurtée à une répression énorme de la part de l'occupation israélienne et des forces de sécurité palestiniennes. Pendant ce temps, Israël continue de circonscrire l'activisme antisioniste à travers le monde.



Dans cette sélection d'articles, les analystes politiques d'Al-Shabaka décrivent la trajectoire de la résistance palestinienne contemporaine en mettant l'accent sur les tendances émergentes, les acteurs et les tactiques qu'il sera crucial de maîtriser dans les années à venir. Ils se concentrent en particulier sur les défis à relever sur plusieurs fronts, notamment les efforts visant à censurer le mouvement BDS et ses partisans en Occident, la censure en ligne des acteurs de terrain par les sociétés de médias et les mesures de répression prises par les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes sur le terrain.



Les auteurs du dossier original, publié en anglais le 26 août 2021 sur Al-Shabaka, sont : Sam Bahour, Rana Barakat, Mary Nazzal-Batayneh, Oroub el-Abed, Nadia Hijab, Victor Kashkoush, Anis Kassim, Osamah Khalil, Mouin Rabbani, Jamil Hilal, Loubna Qutami, Haidar Eid, Yara Hawari, Nadim Nashif, Raya Naamneh, Omar Barghouti, Marwa Fatafta, Tariq Dana, Hatem Bazian, Noura Erakat, Alaa Tartir, Issam Younis, Nada Awad, Nur Arafeh, Diana Buttu, Ingrid Jaradat Gassner.



Le dossier en français est disponible sur les sites web d’information et de solidarité ayant participé à la traduction : Agence Media Palestine, Charleroi pour la Palestine, Chronique de Palestine et ISM-France.





Source : Al Shabaka