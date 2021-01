Entre les politiques stéphanois et l’opinion publique : la question du peuple palestinien

Par Zohra Bouguern

Un jumelage est un partenariat entre deux villes qui prend un sens particulièrement révélateur dans un contexte d’oppression systématique et ségrégationniste, comme ce fut le cas avec le jumelage entre Nice et Le Cap sous le règne de l’apartheid en Afrique du Sud. A l’échelle de la ville, c’est l’acte politique par excellence. L’objet de ce texte est de rappeler l’enjeu du jumelage de Saint-Étienne avec Nazareth Illit (Israël) à partir de décisions prises par le conseil municipal.