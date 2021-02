Infrastructures de dépossession et de contrôle – Développement des transports à Jérusalem-Est

Par Who Profits

Janvier 2021 - Ce rapport flash (*) se concentre sur cinq projets d'infrastructure de transport à grande échelle à Jérusalem-Est, actuellement à différents stades de développement, et révèle les noms des sociétés privées impliquées dans leur mise en œuvre. Ces projets font partie intégrante d'une stratégie israélienne plus large de promotion de l'intégration économique et spatiale de la Cisjordanie en termes de dépossession, de ségrégation et de contrôle.

L'infrastructure des transports, qui régule non seulement l'espace mais aussi la circulation des personnes et des marchandises dans l'espace, offre un puissant instrument d'organisation pour une puissance occupante. Avec le mur et les postes de contrôle, le réseau de transport israélien dans le territoire palestinien occupé (TPO) s'efforce de gérer et de contrôler à la fois les terres et la population en fonction des intérêts israéliens.



Pour l'entreprise de colonisation illégale d'Israël, le développement des infrastructures constitue un lien vital qui améliore la connectivité des colons, soutient le développement économique et normalise la présence israélienne sur les terres occupées.



Pour la population palestinienne occupée, ces projets de développement des infrastructures sont intimement liés aux processus de dépossession et facilitent l'accaparement des terres. Ainsi, les projets de transport sont un moyen d'annexer des terres, de fragmenter et d'isoler des communautés et de détruire les moyens de subsistance des agriculteurs en les séparant de leurs terres agricoles.



Ce rapport flash se concentre sur cinq projets d'infrastructure de transport à grande échelle à Jérusalem-Est, actuellement à différents stades de développement, et révèle les noms des sociétés privées impliquées dans leur mise en œuvre. Toutes les entreprises dont le profil est présenté ici ont été contactées avant la publication. À ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse.



Les projets étudiés sont les suivants :

(1) l'extension de la Tunnel Road, une section de la route 60 au sud de Jérusalem ;

(2) la construction de l'American Road, une route nord-sud qui traverse les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est ;

(3) la construction d'un passage souterrain et d'un croisement dénivelé au terminal de contrôle de Qalandia à la périphérie de Ramallah, au nord de Jérusalem ;

(4) la construction d'un croisement dénivelé dans le quartier des colonies de French Hill et

(5) l'extension du réseau de tramway de Jérusalem.



Nos recherches montrent que, bien que les projets eux-mêmes soient réalisés par l'organisme de développement municipal de Jérusalem, Moriah Jerusalem Development Corporation et situés en grande partie dans les limites de la municipalité, ils visent non seulement les quartiers de colonies de Jérusalem-Est annexée illégalement, mais aussi l'ensemble de la Cisjordanie occupée. Les projets de transport examinés dans cette publication font partie intégrante d'une stratégie israélienne plus large visant à promouvoir l'intégration économique et spatiale de la Cisjordanie en termes de dépossession, de ségrégation et de contrôle





(*) Flash Report - Infrastructures of Dispossession and Control: Transport Development in East Jerusalem – January 2021. 21 p., pdf.





Source : Who Profits

Traduction : MR pour ISM