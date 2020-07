Israël veut contrôler toute la Palestine, avec aussi peu de Palestiniens que possible

Par Sania Faisal El-Husseini

28.07.2020 - Il n'y a guère de gens qui ne sachent parfaitement quel est l'objectif d'Israël en Cisjordanie occupée. Il veut toute la Palestine, y compris la Cisjordanie. Toutes les déclarations et les plans des dirigeants israéliens concernant l'annexion doivent être considérés dans ce contexte.



Les gouvernements israéliens successifs ont créé en Cisjordanie , par une série de lois et de politiques militaires, le cadre qui permet d'atteindre leurs objectifs. De plus, les Israéliens veulent non seulement avoir la terre, mais aussi la vider de sa population palestinienne indigène. Les Palestiniens doivent donc s'arrêter, réfléchir et concevoir une politique pour s’attaquer à ce défi.



Depuis la fin du XIXe siècle, le mouvement sioniste a clairement dit que son objectif est de contrôler l'ensemble du territoire de la Palestine "du Jourdain à la mer Méditerranée". Ce vieux rêve sioniste est toujours vivant et imprègne la politique israélienne. Israël a construit sa stratégie de base en Palestine sur ce rêve, c'est pourquoi ses frontières sont encore indéfinies.



Avant la création de l'État, le mouvement sioniste a utilisé diverses tactiques pour atteindre son objectif de contrôle de la Palestine. Les colonies juives habitées par des immigrants juifs ont conduit à l'expulsion des Palestiniens de leurs propres villes et villages. Ce fut toujours un mensonge pour les sionistes de prétendre que la Palestine était "une terre sans peuple pour un peuple sans terre".



Depuis 1967 qu'Israël occupe la bande de Gaza et la Cisjordanie , il utilise les mêmes tactiques. Il n'y avait pas de juifs en Cisjordanie en 1967, mais dans les années 1980, il y en avait 100.000 dans les colonies illégales. Ce chiffre est passé à 365.000 en 2000, et aujourd'hui il y a 665.000 colons juifs illégaux dans les territoires palestiniens occupés. Les autorités d'occupation israéliennes ne cachent pas leur intention de porter ce chiffre à un million dès que possible.



Lors des négociations de Camp David en 1999, le Premier ministre israélien de l'époque, Ehud Barak, a parlé d'annexer environ 9 % des terres palestiniennes en Cisjordanie dans le cadre d'un échange de terres. Lors des négociations de 2007-2008, son successeur Ehud Olmert a proposé d'annexer 12,1 % des terres palestiniennes en échange de 5,8 % des terres à l'intérieur d'Israël. L'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu veut maintenant s'emparer de 30 % de la Cisjordanie dans le cadre de "l'accord du siècle" de Donald Trump. Le contrôle de la terre palestinienne est l'une des tactiques les plus importantes utilisées pour réaliser le rêve sioniste du "Grand Israël" dans toute la Palestine, quel que soit le parti auquel appartient le premier ministre israélien.



L'occupation israélienne a cherché à désarmer les Palestiniens de Cisjordanie , à établir un contrôle de sécurité sur toute la zone et à empêcher toute résistance palestinienne par la violence. Elle utilise différentes mesures punitives contre le peuple palestinien qui choisit de mener des actes de résistance légitimes. Ces mesures comprennent des exécutions extrajudiciaires, des emprisonnements et des démolitions de maisons. L'État sioniste a non seulement adopté une politique d'assassinat contre les fonctionnaires et les militants palestiniens, mais il a également tué des enfants âgés de 12 à 16 ans. Au fil des ans, des enfants et des adultes ont été abattus et laissés pour morts sous les yeux du monde entier. La résistance en est donc venue à signifier le martyre dans l'esprit des Palestiniens.





29.07.2020 – L’armée d’occupation démolit les fondations de la maison en construction de Muath Soweiti à Beit Awwa, Hébron (Quds News Network)



Israël insiste pour que tout futur État palestinien soit démilitarisé, bien que la sécurité et le contrôle des frontières soient deux des plus importantes manifestations de la souveraineté d'un État. Lors de ses négociations avec les Palestiniens en 1999, Barak a proposé de déployer des soldats israéliens le long de la frontière orientale avec la Jordanie, en plus d'établir des sites militaires israéliens dans des zones stratégiques de Cisjordanie . Lors de ses négociations avec les Palestiniens en 2008, Olmert a suggéré de louer la vallée du Jourdain pour une décennie, et de maintenir la sécurité et les sites militaires dans toute la Cisjordanie . L'accord du siècle de Trump donne à Israël le contrôle total de la sécurité en Cisjordanie , y compris à la frontière avec la Jordanie.



Dans tout cela, le plan consiste à obtenir autant de terres palestiniennes que possible, avec le moins de Palestiniens possible, voire aucun. Lors de la Nakba de 1948, les bandes terroristes sionistes et les "Forces de défense israéliennes" naissantes ont chassé 800.000 Palestiniens de leurs terres sous la menace des armes - et en ont tué beaucoup dans le processus - afin de construire leur État. Si Israël doit réaliser le rêve sioniste, il est donc probable qu'il franchira l'étape suivante et tentera d'expulser les Palestiniens de Cisjordanie .



Les preuves sont déjà là. Afin de réduire le nombre de Palestiniens dans Jérusalem-Est occupée, Israël a saisi leurs cartes d'identité et leur a interdit d'y vivre s'ils quittent Jérusalem pour une durée déterminée. En outre, l'État sioniste a imposé un siège à la bande de Gaza depuis 2007 et a mené trois grandes offensives militaires, forçant des milliers de Palestiniens à quitter leurs maisons, dont beaucoup ont été détruites. Les colons terroristes juifs de Cisjordanie attaquent régulièrement et en toute impunité les Palestiniens et leurs terres. Ils sont généralement protégés par ce qu'on appelle les "Forces de défense israéliennes" lors de ces attaques. L'accord de Trump propose l'expulsion de 300.000 citoyens palestiniens d'Israël dans le cadre de son plan de redécoupage de la frontière avec tout futur État palestinien. Cette idée a été soulevée dans le passé par l'extrémiste de droite Avigdor Lieberman, un ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères.





28.07.2020 – Des colons israéliens pulvérisent des toxines dans un élevage près de Jéricho et tuent 40 moutons, 3 jours avant l’Eid al-Adha (Quds News Network)



Un nombre important de juifs israéliens sont d'accord avec la politique de leur gouvernement qui consiste à transférer les Palestiniens hors de la Palestine historique. Entre un tiers et la moitié d’entre eux estiment qu'il est "nécessaire" d’évacuer ses citoyens arabes de l'État sioniste. La plupart des personnes qui ont participé à ce sondage particulier, mené par l'Institution démocratique israélienne en 2019, soutiennent également le transfert des Palestiniens de toute terre annexée. La population israélienne penche fortement vers la droite, et a soutenu l'extrémiste Netanyahu pour qu'il soit le Premier ministre au mandat le plus long de l'histoire israélienne.



Les Palestiniens ont maintenant un besoin urgent d'une stratégie nationale pour faire face au plan israélien. Il faudra s'appuyer sur leurs fortes capacités et essayer de transformer leurs faiblesses en forces. Plus de la moitié des Palestiniens vivent toujours dans la Palestine historique, soit autant que les juifs israéliens, malgré toutes les tentatives sionistes de réduire la population palestinienne et de mettre fin à sa résistance légitime.



L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) est toujours légalement viable, mais elle doit être réformée. Bien qu'Israël ait réussi à diviser les Palestiniens entre la bande de Gaza, la Cisjordanie , Jérusalem, Israël (Palestine occupée en 1948) et la diaspora, l'OLP peut les amener à travailler ensemble en utilisant différentes stratégies pour atteindre un objectif unique et uni.













Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM