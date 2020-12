Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

Par AP-IF / MSRPP

Paris, le 29 novembre 2020 - Cette journée du 29 novembre est entachée du sceau de l’injustice pour le peuple palestinien qui a subi, ce même jour en 1947, la spoliation de sa terre par les Nations Unies. En cette funeste journée, l’assemblée générale des Nations Unies vote le partage de la terre de Palestine pour la création de deux Etats, l’un « Arabe » et l’autre « juif » ainsi que la zone internationale comprenant Jérusalem (Est et Ouest).