Kamala Harris promet un soutien inconditionnel à Israël

Par Ali Harb

27 août 2020 - La candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris, a réitéré que Joe Biden n'imposera aucune condition à l'aide américaine à Israël, affirmant que cette aide ne serait pas liée à "une quelconque décision politique" prise par le gouvernement israélien.



Ses remarques, à environ huit semaines de l'élection, arrivent à un moment où le gouvernement de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu envisage toujours d'annexer de grandes parties de la Cisjordanie occupée.



"Joe a clairement indiqué qu'il ne liera pas l'aide à la sécurité aux décisions politiques prises par Israël, et je ne peux être plus d'accord", a déclaré Harris lors d'une collecte de fonds virtuelle auprès des électeurs juifs américains mercredi.



La sénatrice californienne a ensuite fait la promotion du "soutien indéfectible" de Biden à Israël et de son rôle dans l'obtention d'une aide militaire pour le gouvernement israélien lorsqu'il était vice-président de Barack Obama.



"Je vous promets que l'administration Biden-Harris maintiendra notre engagement indéfectible envers la sécurité d'Israël, y compris la coopération militaire et de renseignement sans précédent mise en place sous l'administration Obama-Biden et la garantie qu'Israël maintiendra toujours son avantage militaire de qualité", a déclaré M. Harris.



Mettre les Palestiniens sur la touche



Israël reçoit environ 3,8 milliards de dollars d'aide militaire américaine par an. Avant de quitter ses fonctions en 2016, Obama a signé un protocole d'accord qui garantit 38 milliards de dollars d'aide à Israël sur 10 ans.



Lors des primaires démocrates, le sénateur Bernie Sanders a proposé de conditionner l'aide militaire à Israël au respect des droits de l'homme - une idée que Biden a rapidement rejetée.



Les remarques de Harris excluant complètement l'utilisation de l'aide militaire comme levier pour faire avancer la politique américaine, y compris la propre opposition de Biden à l'expansion des colonies et à l'annexion - qui, selon lui, étoufferait les chances de paix - ajoutent à la frustration des défenseurs des droits des Palestiniens à l'égard de la campagne démocrate.



"Bien que les Palestiniens et les Américains d'origine arabe aux États-Unis comprennent aussi bien que quiconque l'importance historique de cette élection, le courant dominant du Parti démocrate rend extrêmement difficile de #VoteBlueNoMatterWho" (*), a déclaré à MEE Hatem Abudayyeh, co-fondateur du Réseau de la communauté palestinienne aux Etats-Unis (US Palestinian Community Network - USPCN).



"Trump est clairement le pire être humain et dirigeant que ce pays ait connu dans les temps modernes, mais quand on creuse au niveau politique, on se rend compte que Harris et Biden sont l'aile droite du Parti démocrate - en ce qui concerne l'annexion et d'autres crimes contre les Palestiniens, les soins de santé et la justice raciale ici même chez nous".



L'accord avec l'Iran



Interrogé sur le projet de Biden de revenir à l'accord nucléaire iranien, Harris a promis qu'une administration démocrate ne permettrait pas à la République islamique d'obtenir une arme nucléaire.



Les groupes pro-israéliens, dont le Comité américain des affaires publiques d'Israël (AIPAC ), s'étaient férocement opposés à l'accord nucléaire multilatéral de 2015, connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA).



Certains démocrates bellicistes, dont le président sortant de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Eliot Engel, s'étaient également opposés à l'accord. En 2015, Netanyahu s'est adressé au Congrès sans avoir reçu d'invitation de la Maison Blanche, et a battu le JCPOA en brèche dans une violation majeure du protocole diplomatique.



L'accord signé par plusieurs grandes puissances mondiales a permis à Téhéran de réduire son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions contre son économie.



Le président Donald Trump ayant rejeté l'accord en mai 2018, l'accord nucléaire a gagné en popularité au sein du Parti démocrate, même parmi ses premiers détracteurs.



Mercredi, Harris a défendu l'accord, tout en s'engageant à assurer la sécurité d'Israël.



"Nous continuerons à veiller à ce qu'Israël bénéficie du soutien indéfectible des États-Unis", a déclaré M. Harris. "Joe Biden a en fait pris des mesures historiques en tant que vice-président pour empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. L'administration Obama-Biden a imposé ce qui a été décrit comme des sanctions multilatérales paralysantes qui ont amené l'Iran à des négociations, qui ont ouvert la voie à la JCPOA et ont empêché que l’Iran se doter de l'arme nucléaire".



Elle a ajouté que l'accord nucléaire avait "bloqué les voies de l'Iran vers une arme nucléaire", et a reproché à Trump de s'être retiré de l'accord sans alternative.







(*) #VoteBlueNoMatterWho : slogan des Démocrates aux Etats-Unis, “Votez bleu peu importe pour qui”.





Source : Middle East Eye

Traduction : MR pour ISM