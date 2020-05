L'annexion ne consiste pas seulement à voler des terres - il s'agit d'expulser les Palestiniens

Par Ahmad Al-Bazz

19.05.2020 – Pour de nombreux lecteurs des sites d'information grand public ces dernières semaines, il peut sembler qu'Israël se prépare à mettre en œuvre un plan drastique d'annexion de la Cisjordanie occupée, suite à l'accord de coalition du nouveau gouvernement israélien et au "Deal du siècle" des États-Unis. Mais les Palestiniens savent très bien que l'annexion israélienne n'a rien de spectaculaire. Au contraire, ils sont furieux que la communauté internationale se montre si surprise de cette décision.



Pour comprendre l'écart entre les titres des médias et les faits sur le terrain, mettez-vous à la place d'un citoyen israélien ordinaire qui décide de faire un voyage de son appartement de Tel-Aviv à la mer Morte, dont une grande partie se trouve en Cisjordanie occupée.



Il suffit à ce citoyen de prendre une seule autoroute vers l'est et, en moins d'une heure et demie, il est arrivé près de la rive du Jourdain. Il n'y a pas de postes de contrôle et aucun changement d'itinéraire sur ce court trajet - aucun indicateur que l'on est entré en Cisjordanie . Des panneaux routiers en hébreu s'étendent tout au long de l'itinéraire, la police israélienne fait respecter le code de la route tout au long du trajet et l'Autorité des parcs nationaux israéliens accueille les visiteurs sur ses sites voisins.



Le chauffeur israélien veillera à ne pas pénétrer par erreur dans les zones où vivent les résidents palestiniens de Cisjordanie . Ce n'est pas difficile, car à la suite des accords d'Oslo, l'armée a installé de grands panneaux rouges à l'entrée des villes palestiniennes pour avertir les Israéliens qu'il était "dangereux" d'entrer dans ces zones. Un Palestinien qui se trouve de l'autre côté de ces panneaux ne peut bien sûr ni prendre la route pour entrer en Israël ni se rendre dans les mêmes stations balnéaires de la mer Morte que le chauffeur israélien.



Malgré les structures politiques apparemment complexes du pays, la carte physique de la Palestine-Israël en 2020 est en fait très simple : même avec quelques enclaves palestiniennes semi-autonomes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, tout, du nord au sud, d'est en ouest, est gouverné par Israël.



Cette réalité existe depuis des décennies. Et pourtant, le monde est en quelque sorte alarmé par le fait qu'Israël veut maintenant rendre cette réalité "officielle" par une annexion formelle. Ce que la communauté internationale considère comme un geste illégal de la part d'un occupant militaire, ou comme un différend territorial sur les frontières entre deux gouvernements, les Palestiniens le comprennent comme une autre étape du projet colonial centenaire de peuplement d'Israël.



L'"erreur" démographique



L'exclusion et le contrôle, qui ont toujours été des caractéristiques essentielles du sionisme, sont les éléments constitutifs de la géographie du pays. L'objectif de créer un pays exclusivement juif dans lequel d'autres personnes résident a provoqué une réalité d'oppression sans fin pour les Palestiniens. Le sionisme a donné aux Palestiniens deux choix : l'expulsion et l'exil, ou la domination israélienne sans droits. Tous les Palestiniens, où qu'ils se trouvent dans le monde, sont soumis à l'un ou l'autre de ces destins.





Les habitants du village "non reconnu" d'Al-Araqib tiennent des photos d'Activestills qui documentent leur lutte lors d'une manifestation contre la démolition de leurs maisons, en 2010. Les autorités israéliennes ont depuis démoli le village plus de 100 fois. (Activestills.org)



Après la création de l'État en 1948, de nombreux Israéliens ont été déçus de ne pas avoir pris des villes telles que Hébron, Naplouse et la vieille ville de Jérusalem, qui sont considérées comme des lieux saints juifs, dans le cadre de l'État nouvellement créé. Cet espoir s'est finalement réalisé en 1967, lorsqu'Israël a pris le contrôle de l'ensemble de la Palestine mandataire. Mais à l'exception de Jérusalem-Est, l'État n'a jamais annexé ces territoires en vertu du droit israélien.



Jusqu'à ce jour, Israël s'est efforcé d'éviter de répéter l'erreur démographique qu'il a commise en accordant à certains Palestiniens la citoyenneté israélienne en 1948. Placé sous régime militaire jusqu'en 1966 et discriminé depuis lors, l'existence même des citoyens palestiniens a contrecarré les plans d'Israël de créer un État purement juif. Ainsi, les Palestiniens en Israël se voient constamment rappeler qu'ils ne sont pas désirés : Netanyahou a dit clairement l'année dernière qu'"Israël n'est pas un État pour tous ses citoyens", et même le "deal du siècle" a proposé de transférer leurs communautés à une future entité palestinienne.



Hanté par son erreur, Israël a décidé de mener une politique de "temporalité permanente" en Cisjordanie et à Gaza : l'annexion de facto, plutôt que de jure, serait son échappatoire. Il a créé de nouvelles catégories pour la population indésirable : des "résidences permanentes" rouges pour les habitants de Jérusalem-Est (dont des milliers ont été révoquées depuis 1967), et des cartes d'identité orange ou verte pour ceux de Gaza et de Cisjordanie , gérées par le ministère israélien de la Défense.



L'État a encouragé simultanément sa population juive à s'installer dans les territoires occupés. Au fur et à mesure de l'expansion des colonies, Israël a construit des routes de contournement, des murs et des clôtures pour s'assurer non seulement que les colonies restent reliées entre elles et à Israël, mais aussi pour contrôler et limiter les mouvements de la population palestinienne.



Alors pourquoi, après plus de cinquante ans de ce "caractère temporaire permanent", Israël décide-t-il d'officialiser cette réalité ? Et quelle devrait être la réponse des Palestiniens ?



La réponse palestinienne



La réponse se trouve dans ce qu'Israël se prépare peut-être à annoncer : non seulement l'absorption des colonies et des terres environnantes, qui sont déjà sous son contrôle, mais aussi le nettoyage final des Palestiniens qui restent dans ces zones. Ce plan se déroule depuis des années dans des endroits comme la vallée du Jourdain, la zone E1 et les collines du sud d'Hébron, mais il pourrait être poursuivi plus rapidement une fois que l'annexion officielle sera déclarée.



Étant donné l'impunité avec laquelle Israël a violé le droit international dans les territoires occupés, il n'y a pas de meilleure occasion pour les Palestiniens d'abandonner enfin le discours légaliste de l'"occupation". Les Palestiniens ont longtemps donné à ce cadre international une chance d'aider leur lutte, malgré toutes ses limites et les fausses représentations de leur cause - mais en vain.



Les dirigeants palestiniens ont participé à cet échec. Jusqu'à la fin des années 1980, les dirigeants nationaux palestiniens considéraient Israël comme une colonie de peuplement qui usurpait la terre palestinienne, exigeant le retour des réfugiés et réclamant un seul État démocratique pour tous. Mais depuis lors, l'Organisation de libération de la Palestine a officiellement reconnu Israël et adopté la solution des deux États, en grande partie pour satisfaire la perspective de la communauté internationale, qui fonctionne sur la fausse prémisse d'un "conflit" entre deux parties égales.



Ce cadre a remplacé la demande palestinienne de décolonisation de la Palestine mandataire, et a accepté la Ligne verte comme frontière à l'intérieur de laquelle les Palestiniens sont enfermés dans un quasi-État. Près de 30 ans après les accords d'Oslo, les politiques coloniales d'Israël continuent de traiter les Palestiniens comme le même groupe colonisé et indésirable - qu'ils soient citoyens d'Israël, sujets occupés ou réfugiés expulsés.



Le président palestinien Mahmoud Abbas prétend reconnaître ce fait en menaçant à plusieurs reprises de démanteler l'Autorité palestinienne ou de se retirer des prétendus accords de sécurité avec Israël. Mais Abbas n'a jamais été assez courageux pour aller jusqu'au bout. Si l'Autorité palestinienne ne fait rien pour corriger ses erreurs, elle maintiendra simplement les plans d'Israël visant à ce que les dirigeants palestiniens dirigent les enclaves réduites au nom de l'État.



Ainsi, alors qu'Israël peaufine la prochaine phase de son projet colonial de peuplement, il est temps pour les Palestiniens de revenir à leurs exigences initiales de décolonisation complète et d'un État démocratique où tous les êtres humains ont des droits égaux sur cette terre, et de développer de nouvelles stratégies pour atteindre cet objectif. D'ici là, la communauté internationale n'a aucun droit de regretter l'annexion prochaine. Elle est simplement le fruit du travail colonial d'Israël, qu’elle n’a jamais rien fait pour arrêter.







Source : +972mag

Traduction : MR pour ISM