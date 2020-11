L’état de l’Empire

Par Mazin Qumsiyeh

25.11.2020 - D'abord les mauvaises nouvelles : le chômage à Gaza atteint maintenant 82%, l'économie des Palestiniens est en récession constante sous l'apartheid israélien, Netanyahu visite la kleptocratie connue sous le nom d'"Arabie Saoudite", les ventes d'armes aux auteurs de violations des droits de l'homme s'accélèrent, des millions de personnes sont infectées quotidiennement par le COVID19, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, les riches se font soigner et le reste souffre, et bien plus encore.