La France et la prÃ©servation de la suprÃ©matie blanche

La France et la préservation de la suprématie blanche

Par Youssef Girard

« L’internationalisme et l’universalisme qui les symbolisent n’ont jamais marqué leur action dans les colonies. […] Elles ne brûlent d’encens qu’aux pieds des statues blanches et nous, nous ne pouvons être classés par nos camarades européens parmi les pures idoles ». Ali El-Hammami