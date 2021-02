La critique de l’intégration par Malcolm X

Par Youssef Girard

En cette période de lutte contre le « séparatisme » islamique, « l’injonction à l’intégration »[1] s’exerce plus que jamais contre les musulmanes et les musulmans qui doivent « prouver » qu’ils sont bien « intégrés » à la communauté nationale, c’est-à-dire qu’ils se sont « blanchis ». Pour cela, ils doivent montrer leur patriotisme, en brandissant des drapeaux tricolores ou en chantant La Marseillaise, et leur attachement à la République, en clamant leur citoyenneté et leur attachement aux valeurs républicaines. Ils doivent également se renier par un processus de lactification car seule une définition négative de leur spiritualité, de leur culture ou de leur histoire est tolérée.