Le Congrès US se mobilise pour protéger Israël des décisions de la CPI

Par Josh Ruebner

En début de semaine, un groupe bipartite de 69 sénateurs américains a envoyé au secrétaire d'État Mike Pompeo une lettre l'encourageant à poursuivre son "soutien vigoureux à Israël alors qu'il fait face à la possibilité croissante d'enquêtes et de poursuites par la Cour pénale internationale".



La lettre a été rédigée par les sénateurs Rob Portman, un républicain de l'Ohio, et Ben Cardin, un démocrate du Maryland.



Ce duo a également fait équipe pour introduire la loi israélienne anti-boycott, manifestement anticonstitutionnelle, lors du précédent Congrès.



Cette loi, qui a été rejetée par une combinaison de groupes de solidarité avec la Palestine et l'Union américaine des libertés civiles, proposait de criminaliser les individus agissant au nom d'organisations à but non lucratif ou de sociétés pour promouvoir un boycott pour faire respecter les droits des Palestiniens en coordination avec une organisation internationale, comme les Nations unies ou l'Union européenne.



Les métadonnées de la copie PDF de la lettre, dont le lien figure sur le site web de Portman, indiquent que l'"auteur" du document est Ester Kurz, directrice législative du puissant groupe de pression israélien AIPAC .



L'AIPAC a apporté son soutien à une lettre similaire à la Chambre, qui critiquait également la CPI pour enquêter sur les crimes de guerre américains en Afghanistan.



Affirmations fausses



Avec leur dernière lettre, Portman et Cardin ont de nouveau collaboré pour protéger Israël des conséquences de ses actions illégales.



Les sénateurs notent à juste titre que les "actions de la Cour pénale internationale actuellement en cours pourraient conduire à la poursuite de ressortissants israéliens", mais concluent à tort que "la CPI ne jouit pas d'une compétence légitime dans cette affaire".



Comme les sénateurs l'indiquent plus loin dans leur lettre, le procureur général de la CPI, Fatou Bensouda, a demandé en décembre 2019 une décision de la chambre préliminaire de la CPI confirmant l'étendue de la compétence de la cour sur les affaires émanant de la Cisjordanie et de la bande de Gaza occupées par Israël.



Il y a de bonnes raisons de croire que la CPI est compétente pour les actions israéliennes en Cisjordanie , y compris Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza.



En novembre 2012, l'Assemblée générale des Nations unies a voté pour conférer à l'État de Palestine le statut d'observateur non membre, lui permettant d'adhérer à des organismes internationaux et de signer des conventions internationales.



En janvier 2015, la Palestine a adhéré au Statut de Rome, devenant ainsi membre de la CPI et acceptant sa compétence, et déposant une plainte auprès de la Cour contre les actions israéliennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.



L'affirmation des sénateurs selon laquelle la CPI n'a pas de "juridiction légitime" sur les actions israéliennes contre les Palestiniens est fallacieuse.



L'une des principales objections de l'administration Obama et des membres pro-Israël du Congrès à ce que la Palestine devienne soit un membre à part entière, soit un État observateur à l'ONU, était précisément ce scénario : La Palestine rejoignant la CPI et tenant Israël pour responsable dans un lieu hors de portée des États-Unis.



Dans la loi de crédits consolidés de 2016, adoptée en décembre 2015, le Congrès lui-même a reconnu les implications des Palestiniens qui cherchent à tenir Israël pour responsable devant la CPI et a tenté d'utiliser l'aide américaine pour faire échouer toute enquête de ce type.



Le projet de loi supprimerait toute aide économique américaine à l'Autorité palestinienne si "les Palestiniens lancent une enquête autorisée par la Cour pénale internationale (CPI), ou soutiennent activement une telle enquête, qui soumet les ressortissants israéliens à une enquête pour des crimes présumés contre les Palestiniens".



En outre, la lettre des sénateurs est pleine de termes juridiques faux et de revendications mensongères contre la CPI, qui sont tous destinés à renforcer l'impunité israélienne.



Ils se réfèrent à plusieurs reprises aux territoires palestiniens occupés comme à des "territoires contestés", un terme sans fondement juridique de la hasbara israélienne - la propagande - utilisé pour obscurcir les responsabilités d'Israël en vertu des Quatrième Conventions de Genève envers les Palestiniens sous occupation militaire.



Les sénateurs qualifient également à tort l'enquête de la CPI comme une "dangereuse politisation de la cour" qui "vise injustement Israël".



Ils affirment en outre, contrairement à toute évidence, qu'Israël dispose d'un "système judiciaire solide, désireux et capable de poursuivre les crimes de guerre de son personnel". Toutes ces affirmations recyclent de vieux canards contre toute tentative de tenir Israël responsable de ses actions.



Les sénateurs cherchent également à minimiser la gravité des accusations portées contre Israël dans la plainte de la CPI. "En tant que seule cour internationale permanente au monde, la CPI est conçue comme un tribunal de dernier recours pour la poursuite des crimes internationaux les plus graves. La CPI ne peut prendre en considération que les allégations qui lui sont soumises par les États, mais la « Palestine » ne remplit pas les critères pour bénéficier de cette désignation."



Ils affirment que la CPI est reléguée à la "poursuite des crimes internationaux les plus graves", écartant implicitement les affirmations palestiniennes.



Toutefois, le Statut de Rome définit comme crime de guerre "le transfert direct ou indirect, par la puissance occupante, d'une partie de sa propre population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert de la totalité ou d'une partie de la population du territoire occupé à l'intérieur ou à l'extérieur de ce territoire".



La colonisation par Israël de la terre palestinienne et la dépossession des Palestiniens en Cisjordanie est un élément crucial de la plainte de la Palestine devant la CPI, et les crimes de guerre sont sans aucun doute parmi "les crimes internationaux les plus graves".



Démagogie



Plus embarrassant encore, les sénateurs démontrent leur ignorance du droit international en confondant la compétence juridique de la CPI sur les territoires palestiniens occupés avec les futures négociations bilatérales potentielles entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine pour déterminer les frontières dans une résolution à deux États.



Ils soutiennent que la compétence de la CPI dans cette affaire constituerait un "jugement politique" qui "déterminerait si les territoires concernés font partie de l'État d'Israël ou des terres palestiniennes occupées".



Cependant, la plainte palestinienne et l'enquête de la CPI n'ont rien à voir avec la délimitation des frontières ; elles cherchent plutôt à déterminer les crimes de guerre potentiels d'Israël dans des zones solidement fixées par le droit international et les résolutions de l'ONU en tant que territoire occupé.



On ne sait pas exactement ce qui pousse les sénateurs à publier cette lettre, si ce n'est le désir démagogue de frimer, car les États-Unis sont déjà implacablement opposés à ce que la CPI demande des comptes à Israël.



Peut-être qu'en signant cette lettre, les sénateurs signalent leur intention de poursuivre des sanctions encore plus punitives contre les Palestiniens si l'enquête de la CPI devait aller jusqu'au procès.









Source : The Electronic Intifada

Traduction : MR pour ISM