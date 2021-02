Le "fossé irrémédiable" de l'exil : le sort des réfugiés arabes

Par Yara M. Asi

Yara M. Asi, PhD, est chercheuse au Centre arabe de Washington DC. Pour en savoir plus sur Yara et lire ses publications, cliquez ici.

26.01.201 – Alors que la communauté internationale se hâtait de planifier et de mettre en œuvre les programmes de vaccination COVID-19, un pays faisait l'objet d'une attention particulière pour ses efforts de vaccination des réfugiés, considérés comme les populations les plus vulnérables et les plus marginalisées. La Jordanie, l'un des plus petits pays du monde, a été le premier à commencer à vacciner sa population de réfugiés.

Bien qu'il s'agisse d'une décision morale et juridique des Jordaniens, il ne fait aucun doute qu'elle était également pragmatique et stratégique. Un habitant sur trois en Jordanie est un réfugié, originaire de Palestine, de Syrie, d'Irak, du Yémen et d'autres États. Il est certain que les propres citoyens jordaniens ne pourraient jamais être protégés contre COVID-19 si la vaccination des réfugiés était interdite ou retardée.



L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) estime qu'il y a environ 80 millions de personnes déplacées de force dans le monde, dont 26 millions sont des réfugiés. Vingt millions relèvent de l'autorité du HCR et 5 à 6 millions de réfugiés palestiniens supplémentaires sont gérés par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). Si la Turquie accueille la plus grande population de réfugiés au total, le Liban et la Jordanie sont, par densité, les pays d'accueil les plus importants. Bien entendu, ces chiffres excluent probablement les centaines de milliers de sans-papiers et d'apatrides qui sont entrés dans ces pays de manière non officielle.



Un siècle de conflits, de colonisation, d'interventions étrangères, d'occupation et de régimes autoritaires a laissé de nombreux États arabes dans de conditions économiques et sociales médiocres. Il n'est donc pas surprenant que la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) contribue de manière disproportionnée au nombre de réfugiés dans le monde, tant comme États d’où fuient les réfugiés qu'en tant que pays d’accueil. Aucune discussion sur le monde arabe contemporain n'est complète sans un examen de cette population, en particulier les réfugiés de Syrie, du Yémen, d'Irak, de Libye et de Palestine.



La guerre civile en cours en Syrie



Alors qu'une grande partie du monde est entrée en 2021 avec l'espoir que l'année serait meilleure que la précédente, la nouvelle année représente une étape différente pour les Syriens : une décennie entière de guerre civile qui a irrémédiablement déchiré le pays. Plus de la moitié de la population syrienne d'avant la guerre a été déplacée, et les Syriens représentent environ un tiers des réfugiés dans le monde alors que le pays compte moins de 1 % de la population mondiale. Environ la moitié des personnes déplacées (près de 7 millions) ont quitté la Syrie, tandis que 6 autres millions sont dispersées à l'intérieur du pays, devant souvent se déplacer à plusieurs reprises pour échapper à de nouvelles vagues de violence ou à des catastrophes naturelles. Bien que le nombre total de personnes déplacées n'ait pas changé ces dernières années, l'histoire est aussi complexe que la guerre elle-même. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont rentrées chez elles lorsque les campagnes de bombardement ont cessé ou ont ciblé de nouvelles zones ; dans le même temps, des centaines de milliers d'autres sont nouvellement déplacées lorsque la situation se détériore dans leur propre région.



Les pays d'accueil, dont beaucoup connaissent leurs propres malheurs, ont été critiqués pour leur gestion des réfugiés et leur désir pressé de voir ces derniers retourner en Syrie. Bien que la Jordanie accueille le camp de réfugiés de Zaatari, le plus grand camp de réfugiés syriens au monde, elle a également été accusée d'expulser, parfois par la force, des réfugiés syriens vers Rukban, un "no man's land" situé dans le désert à la frontière syro-jordanienne. Amnesty International estime que 75 % des dizaines de milliers de Syriens hébergés dans cette région sont retournés en Syrie, en partie à cause des mauvaises conditions de vie. La détérioration des conditions au Liban a également encouragé les Syriens à rentrer chez eux, mais à cause du COVID-19, beaucoup sont restés bloqués à la frontière entre la Syrie et le Liban. Bien que certains aient tenté de rentrer par le biais de mécanismes de rapatriement officiels, les retards dans les autorisations ont conduit les personnes en situation de pauvreté et d'insécurité alimentaire à tenter des moyens plus officieux. Comme l'a dit un homme à Al Arabiya TV, « Nous avons dit que nous viendrions et que nous resterions assis jusqu'à ce qu'ils nous laissent entrer, parce que sinon, nous n'avons rien ».



En novembre 2020, le gouvernement syrien a organisé une conférence destinée à encourager le retour des réfugiés. Le président Bachar al-Assad, qui est responsable de la mort de centaines de milliers de Syriens par des campagnes de bombardement, des exécutions et des tortures, a accusé les pays occidentaux pour l'incapacité des Syriens à rentrer chez eux en raison des sanctions et des efforts déployés pour maintenir les réfugiés dans les pays d'accueil. Pourtant, avec Assad toujours au pouvoir, une grande partie des infrastructures syriennes toujours détruites et une économie en ruine qui ne peut pas soutenir des millions d'emplois supplémentaires, les experts disent qu'il est peu probable de voir un grand nombre de réfugiés revenir, en particulier ceux qui se sont installés en Europe et en Amérique du Nord.



Pauvreté et guerre au Yémen



Le Yémen, déjà le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, est largement reconnu comme subissant la pire crise humanitaire au monde en raison des niveaux massifs de pauvreté et d'insécurité alimentaire. La guerre menée par les Saoudiens ces dernières années a engendré des situations désastreuses, avec une famine imminente, de multiples épidémies de maladies infectieuses et des campagnes de bombardement dévastatrices qui ont laissé des dizaines de millions de Yéménites en grand danger. Près de 4 millions de personnes ont fui leur foyer, et l'on suppose que beaucoup d'autres s'enfuiraient s'ils en avaient les moyens. La situation du Yémen à l'extrémité sud de la péninsule arabique a également rendu la fuite des réfugiés plus difficile, car les seuls pays avec lesquels il partage des frontières (l'Arabie Saoudite et Oman) n'acceptent que très peu de réfugiés ; dans le cas de l'Arabie Saoudite, elle est elle-même un des principaux participants à la guerre.



Ainsi, des millions de Yéménites sont des personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) vivant dans des camps de fortune, principalement à Taiz, Hajjah et Sanaa, tandis que de nombreux autres fuient par la mer Rouge vers Djibouti, l'Ethiopie, le Soudan, la Somalie et l'Egypte. Washington, qui fournit aux Saoudiens des armes et un soutien logistique, a accepté très peu de réfugiés en provenance du Yémen. En 2018, par exemple, seuls deux réfugiés du Yémen ont été réinstallés aux États-Unis. L'Europe, qui est généralement une destination de premier plan pour les réfugiés de la région MENA, en a également accueilli très peu. Comme les Nations unies exigent que les réfugiés soient dans le pays pour demander le statut de réfugié, les quelques réfugiés yéménites qui ont réussi à se rendre en Europe

ont souvent dû passer par la Turquie ou payer des passeurs pour effectuer des voyages dangereux à travers la Méditerranée afin d'atteindre les terres européennes.



Le Yémen a un statut unique d’État à faible revenu touché par un conflit, car s'il connaît des situations terribles, il sert également d'État d'accueil pour les réfugiés d'autres pays où les conditions sont encore pires. À l'été 2020, près de 300.000 réfugiés et demandeurs d'asile vivaient au Yémen, dont 90 % sont originaires de Somalie. Le HCR est donc à la limite de ses ressources, devant soutenir à la fois les Yéménites déplacés à l'intérieur du pays et les réfugiés qui ont quitté des situations de pauvreté et d'oppression encore plus terribles. Alors que nombre de ces réfugiés somaliens et éthiopiens cherchent à entrer en Arabie Saoudite pour y travailler, le gouvernement saoudien s'est montré tout aussi peu réceptif qu'il l'a été envers les Yéménites, expulsant des centaines de milliers de personnes vers leur pays d'origine et révoquant les visas de travail.



Des décennies de violence en Irak



Avec une population de plus de 40 millions d'habitants, l'Irak est l'un des plus grands États arabes ayant une importante population de réfugiés. On estime qu'environ 9 millions d'Irakiens sont soit des déplacés internes, soit des réfugiés. Alors que l'Irak est engagé dans des conflits internes et externes depuis des décennies, l'invasion par les États-Unis et leurs alliés en 2003 a poussé le pays à un nouveau point de rupture et a provoqué la fuite d'un Irakien sur 25. Comme dans de nombreux milieux de réfugiés, les premiers à fuir ont été ceux qui en avaient les moyens, notamment des médecins, des avocats, des ingénieurs et d'autres professionnels, laissant les plus démunis du pays sans services de base. Un grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays ont fui vers la région du nord du Kurdistan, où les réfugiés et les personnes déplacées représentent 25 % de la population. Comme le Yémen, l'Irak accueille également des centaines de milliers de réfugiés, principalement en provenance de Syrie.



Outre l'invasion menée par les États-Unis en 2003, les années 2010 ont apporté une nouvelle menace aux civils irakiens : l'État islamique d'Irak et de Syrie, aujourd'hui l'État islamique (IS). À un moment donné, l'IS avait conquis 40 % de l'Irak - y compris Mossoul, la deuxième plus grande ville du pays - et imposé ses décisions brutales aux civils. En conséquence, des millions d'Irakiens ont fui leurs foyers des zones tenues par l'IS, provoquant une nouvelle vague de migrants et de personnes déplacées. L'IS a été particulièrement brutal envers les minorités, notamment les Yezidis dans le nord de l'Irak, les chrétiens et les musulmans chiites. En 2016, le secrétaire d'État US de l'époque, John Kerry, a qualifié les actions de l'IS envers ces groupes de "génocide". Des milliers de Yézidis ont fui l'Irak après un massacre dans la région du Mont Sinjar en 2014, trouvant refuge en Europe, au Canada et aux États-Unis. Lincoln, au Nebraska, est devenu une plaque tournante improbable pour ces réfugiés aux États-Unis, avec plus de 3.000 Yezidis qui y vivent dans ce qui est considéré comme la plus grande communauté Yezidi du pays.



Si la chute de l'IS a permis le retour d'une partie des personnes déplacées, de nombreux facteurs rendent la transition vers la normalité plus difficile, notamment les cicatrices psychologiques laissées par les attaques, la pauvreté et le fait d'être sans abri, ou une affiliation perçue à l'organisation - parfois simplement parce que l'on partage la même religion. Comme l'a déclaré un réfugié au Washington Post, « Vous devez comprendre : nos maisons n'ont pas été rasées au bulldozer par des inconnus. L'homme dans le bulldozer était mon neveu. Même nos familles veulent notre mort. »



Un dictateur renversé en Libye, et un pays dans le chaos



Le début des années 2000 a été une période de croissance relative pour la Libye, autrefois une destination recherchée par les réfugiés et les migrants des États fragiles d'Afrique et du Moyen-Orient. Dopée par les réserves naturelles de pétrole et un secteur public gonflé, l'économie a pu soutenir une corruption généralisée et des politiques financières inefficaces pendant les décennies du régime autoritaire de Mouammar Kadhafi. Pendant des années, la Libye a connu des résultats sociaux et économiques positifs croissants, devenant finalement le pays le plus développé d'Afrique selon l'indice de développement humain des Nations unies.

Cependant, les critiques soutiennent que cette croissance était en grande partie superficielle, et ces fissures ont commencé à se manifester après la guerre civile de 2011, lorsque Kadhafi a été tué. Cela a déclenché une décennie de conflit, d'anarchie et de détérioration rapide des conditions de vie qui a conduit à des déplacements importants : environ 50.000 réfugiés, près de 400.000 personnes déplacées et 500.000 autres qui avaient quitté la Libye mais qui sont depuis rentrées, soit de force soit volontairement. Selon les groupes de défense des droits de l'homme, un grand nombre de ceux qui sont interceptés après avoir fui la Libye affrontent à leur retour des disparitions forcées, des détentions, des tortures et des extorsions. Au départ, un grand nombre de ces réfugiés se sont rendus en Tunisie, pays voisin, et leur nombre a atteint près de 2 millions en 2014, soit un cinquième de la population totale de la Tunisie. D'autres ont tenté de s'échapper vers l'Égypte, où ils ne sont pas souvent accueillis chaleureusement.



La Libye accueille environ 600.000 réfugiés et migrants qui, par le passé, utilisaient ses villes portuaires comme Tripoli pour se rendre en Europe. Pourtant, les garde-côtes libyens interceptent régulièrement les navires qui tentent de traverser la Méditerranée, capturant plus de 11.000 réfugiés en 2020. La plupart de ces réfugiés ne sont pas originaires de Libye, mais viennent de pays comme le Mali, le Bangladesh et le Soudan. Les politiques européennes en matière d'immigration ont conduit un grand nombre de ces populations vulnérables à rester bloquées en Libye, où elles vivent dans des camps surpeuplés et mal équipés et où elles sont confrontées à des violations des droits de l'homme comme le travail forcé et la torture. Un centre de détention pour migrants a été bombardé en 2019, provoquant l'évacuation de milliers de migrants du pays. Alors que les factions rivales se disputent le pouvoir, les conditions sur le terrain restent mauvaises, en particulier dans les camps de migrants, où les réfugiés sont agglutinés dans des pièces trop petites pour que tous puissent dormir en même temps.



Conflit, occupation et blocus en Palestine



La création de l'État d'Israël en 1948 a créé l'une des crises de réfugiés les plus importantes et les plus durables des temps modernes. Les intentions claires des Britanniques de mettre fin au mandat pour la Palestine, qu'ils avaient occupée après la chute de l'Empire ottoman, et de partager les terres détenues principalement par une population arabe indigène ont conduit à des tensions et à la violence. Certains Palestiniens ont fui lors des premiers combats avant la signature officielle de la déclaration d'indépendance israélienne. Cependant, la politique d'expulsion est rapidement devenue plus vigoureuse, avec des massacres et des déplacements forcés qui se sont intensifiés lorsque les dirigeants israéliens [sionistes, ndt] ont cherché à réclamer certaines terres pour leur propre État futur. Jusqu'à 800.000 Palestiniens ont fui ou ont été expulsés pendant cette période, connue comme le début de la Nakba, ou catastrophe. La plupart de ces Palestiniens pensaient rentrer une fois les combats terminés, ils avaient laissé leurs effets personnels derrière eux et gardaient les clés de leur maison. Cependant, le retour s’est avéré impossible pour la plupart d’entre eux car les frontières ont été fermées, de nombreuses maisons ont été détruites et, en l'absence des propriétaires palestiniens, les biens personnels ont été revendiqués comme territoire israélien. Les clés des maisons, fonctionnellement inutiles, sont devenues au contraire le symbole de l'une des principales aspirations palestiniennes : le droit au retour des réfugiés.



En raison du rôle important que les Nations unies ont joué dans le processus de partition et de la crise humanitaire résultant de la guerre de 1948, l'UNRWA [Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient] a été créé en 1949 en vertu de la résolution 302(IV) de l'Assemblée générale des Nations unies pour offrir des services à « toute personne dont le lieu de résidence normal se trouvait en Palestine sous mandat pendant la période allant du 1er juin 1946 au 15 mai 1948 et qui a perdu à la fois son domicile et ses moyens de subsistance en raison de la guerre israélo-arabe de 1948 (...) ». Leurs descendants ont également été inclus dans cette définition afin de maintenir l'unité des familles. Au départ, le mandat de l'UNRWA concernait 750.000 réfugiés ; aujourd'hui, près de 5 millions de Palestiniens peuvent bénéficier de ses services, bien que seulement 1,5 million vivent dans 58 des camps de réfugiés de l'UNRWA en Cisjordanie , dans la bande de Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie. L'UNRWA administre également des dizaines d'écoles, d'hôpitaux et d'autres installations pour la population réfugiée. Bien que certains Palestiniens aient fui vers d'autres pays comme l'Irak, l'Égypte et le Koweït, l'UNRWA y est peu présente.



L'expérience des réfugiés palestiniens est très variée. La Jordanie est un pays d'accueil unique pour les Palestiniens car elle a été la seule à accorder à la plupart des réfugiés la pleine citoyenneté jordanienne. À l'inverse, au Liban, les Palestiniens restent "apatrides" et se voient donc refuser de nombreux droits , notamment le droit de construire, d'exercer certaines professions, et même d'accéder à certaines installations sanitaires et éducatives. Les Palestiniens en Syrie, bien qu'ils ne soient pas citoyens syriens, ont plus de droits que leurs homologues au Liban ; cependant, dans le contexte de la guerre civile syrienne, la Syrie est devenue plus inhospitalière pour les réfugiés palestiniens. Par exemple, en 2018, le camp de réfugiés de Yarmouk a été bombardé et 80 % des infrastructures ont été détruites. À Gaza, près des trois quarts de la population a le statut de réfugié, tandis qu'environ 800.000 réfugiés enregistrés vivent en Cisjordanie . Une grande partie de la littérature évaluée par les pairs sur les camps de réfugiés confirme ce que les preuves anecdotiques suggèrent : les conditions dans les camps, dans l'ensemble, sont médiocres.



L'UNRWA a fait l'objet de vives critiques et en 2018, l'administration Trump a coupé tous les financements de l'agence (mais d'autres donateurs ont couvert une grande partie du déficit), arguant que l'agence perpétuait le statut de réfugié. Il s'agit d'un malentendu sur l'obligation de l'agence, qui est de servir une population de réfugiés spécifique tant qu'elle continue d'exister. Aucune agence ne peut forcer les États hôtes à offrir la citoyenneté aux populations réfugiées, et sans une résolution politique juste de l'occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est et du blocus de la bande de Gaza, il n'y a pas de solution claire à la crise des réfugiés palestiniens dans un avenir proche.



Que peut-on faire pour les réfugiés du monde arabe ?



La majorité des réfugiés des pays arabes n'ont pas quitté leur foyer pour des raisons économiques ou des catastrophes naturelles ; ils ont fui pour des raisons politiques, notamment la fragilité des États et les conflits. Il est largement admis que la plupart des réfugiés souhaitent rentrer chez eux. Cependant, dans le cas des réfugiés évalués dans cette analyse, il n'y a souvent pas de maison où revenir, pas d'économie qui fonctionne dans le pays d'origine (sauf dans le cas des Palestiniens) et aucune garantie de sécurité physique. En plus des politiques arbitrairement appliquées et souvent sévères à l'égard des migrants dans de nombreux pays d'accueil, les réfugiés ne semblent pas être confrontés à de bons choix.



Les conflits à l'origine de la plupart des réfugiés arabes dans le monde sont longs et complexes, et les multiples acteurs sont confrontés à des incitations divergentes. La pauvreté et l'insécurité alimentaire rendent la participation politique difficile pour le citoyen moyen, et dans de nombreux pays, ce sont les autorités de l'État elles-mêmes qui persécutent les citoyens dans leur pays d'origine, les obligeant à fuir. À moins de mettre fin aux conflits et de reconstruire les pays d'origine sous des institutions démocratiques solides, des objectifs qui ne semblent malheureusement pas se profiler à l'horizon, il existe plusieurs politiques qui pourraient rendre les pratiques actuelles plus efficaces et plus accessibles aux réfugiés, tant pour ce qui est de quitter leur pays d'origine que, potentiellement, de rentrer chez eux.



Le stigmate socialement construit d'être un réfugié est significatif. Les réfugiés sont souvent accusés d'apporter la criminalité et la maladie aux communautés d'accueil ou de prendre les emplois des locaux. Mais des recherches ont montré que les réfugiés n'apportent pas de maladies ; en fait, leur présence conduit à des communautés d'accueil plus saines. Il est également largement prouvé que les réfugiés sont également bénéfiques pour les économies d'accueil. Si, dans l'ensemble, les réfugiés ne semblent pas contribuer à l'augmentation de la criminalité, un grand nombre des crimes commis par les réfugiés ne le sont pas par des réfugiés touchés par un conflit et susceptibles de rester dans la communauté d'accueil, mais par des migrants économiques qui ne peuvent pas s'intégrer dans les sociétés locales parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas obtenir de statut juridique. On pense également que la criminalité diminuerait si les familles de réfugiés pouvaient plus facilement voyager ensemble.



Que les réfugiés prévoient de rentrer chez eux ou non, toutes les parties gagneraient à ce que les pays d'accueil donnent la priorité à l'intégration des réfugiés, même s'ils ne sont pas disposés à leur conférer facilement un statut juridique. La discrimination des réfugiés dans le monde du travail les maintient dans la pauvreté, et les populations réfugiées se voient parfois interdire légalement de travailler dans certains domaines. Comme de nombreux réfugiés ayant les moyens de quitter leur pays d'origine exercent un métier, les pays d'accueil devraient reconnaître leurs qualifications et leurs certifications dans le cadre d'un processus standard transférable. Dans le cas de la Syrie, par exemple, quelque 15.000 médecins ont fui le pays à la fin du mois de décembre 2013. Les employeurs peuvent avoir besoin d'incitations au départ pour embaucher des réfugiés ; les États devraient offrir de telles incitations, sachant que les réfugiés ayant accès au travail sont en meilleure santé, plus heureux et s'intègrent plus facilement. Plutôt que d'ignorer les besoins sociaux et culturels des réfugiés, les pays d'accueil devraient offrir des ressources appropriées, notamment des services de santé mentale et des formations professionnelles. La marginalisation et la dégradation des populations réfugiées ne les font pas disparaître, et tant qu'il y a des civils à l'intérieur des frontières d'un État, celui-ci doit mettre en place des politiques humaines qui profitent à la fois aux populations réfugiées et aux communautés d'accueil.



Le rapatriement, ou retour au pays, est un sujet délicat. Tout d'abord, il est illégal de renvoyer un réfugié dans un lieu dangereux. Pour certains réfugiés, les souvenirs traumatisants, la détresse économique ou la peur du retour peuvent être des raisons impérieuses de rester loin de leur pays d'origine. Beaucoup peuvent s'installer dans leur pays d'accueil pour des raisons personnelles ou professionnelles. Pourtant, certains pays d'accueil souhaitent renvoyer les réfugiés le plus rapidement possible. Au Liban, par exemple, les autorités ont soutenu en 2019 que la plupart des réfugiés syriens restants étaient là pour des raisons économiques et non pour des raisons de sécurité, et qu'ils devraient donc retourner en Syrie. Le Danemark a commencé à promouvoir une politique similaire, arguant que la capitale syrienne de Damas, détenue par Assad, était sûre et que les réfugiés pouvaient donc y être renvoyés. Ces politiques ont été appliquées malgré les rapports qui montraient que de nombreux réfugiés contraints de retourner en Syrie étaient interrogés ou même arrêtés à leur retour. Pour la plupart des 5 millions de réfugiés palestiniens, bien sûr, il n'y a pas de maison où retourner, car Israël n'envisage actuellement ni le droit au retour ni les réparations pour un nombre quelconque de réfugiés palestiniens. Les réfugiés irakiens, libyens et yéménites sont confrontés à des problèmes économiques, sécuritaires et logistiques similaires à leur retour, ce qui rend cette perspective apparemment impossible pour beaucoup d'entre eux.



Tant que les conflits persisteront, les civils continueront à prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger leurs familles. Souvent, ces populations n'ont d'autre choix que de fuir totalement, sans savoir si leur voyage sera sûr ni même où elles se dirigent. Plutôt que de craindre et d'ostraciser ces communautés, les pays d'accueil devraient reconnaître les réfugiés comme des personnes confrontées à des circonstances impossibles qui sont obligées de faire un choix difficile. Les conflits dans les États qui accueillent la plupart des réfugiés du monde arabe sont le résultat de décennies d'instabilité et ne seront pas résolus du jour au lendemain. En tant que telles, les politiques relatives aux réfugiés ne doivent plus être considérées comme des mesures palliatives et recevoir un financement incohérent ; elles doivent plutôt être conçues comme des politiques durables qui sauvent des vies tout en offrant des avantages aux communautés d'accueil.



Comme l'a dit le regretté universitaire palestinien Edward Said à propos de l'exil, il « est le fossé irrémédiable qui sépare un être humain de son lieu d'origine, entre lui-même et son véritable foyer : sa tristesse essentielle ne pourra jamais être surmontée ». Même si cette faille n'est peut-être jamais entièrement réparée, les politiques ancrées dans les droits de l'homme et la justice sociale peuvent commencer à mener à la guérison.











Source : Arab Center Washington DC

Traduction : MR pour ISM