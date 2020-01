Le gouvernement israélien discute de l'annexion de la vallée du Jourdain

Par Palestine News Network

05.01.2020 - Une commission ministérielle de l'occupation israélienne examine, aujourd'hui dimanche, l'annexion de la vallée du Jourdain, lors de sa première réunion depuis sa formation, malgré les avertissements du procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, selon lesquels les déclarations d'annexion pourraient faire partie des enquêtes contre les responsables israéliens impliqués dans les crimes de guerre contre les Palestiniens. Et le chef du gouvernement d'occupation, Benjamin Netanyahu, a admis qu'il y a des difficultés juridiques à appuyer une telle démarche pendant le mandat du gouvernement de transition.



Selon des sources en hébreu, la poursuite des discussions au sein de la commission vise à montrer que la pression internationale n’a pas encore dissuadé l'idée d'annexion, et que la commission va travailler à la présentation d'un projet de résolution visant à inclure la vallée du Jourdain lorsque cela sera juridiquement possible.



Les membres de la commission travaillent sur un projet de résolution ou de loi du gouvernement qui sera présenté à la Knesset pour "l'annexion officielle" de la vallée du Jourdain.



La commission est présidée par Ronen Peretz, directeur général du Bureau du Premier ministre, et ses représentants comprennent les ministères des Affaires étrangères et de l'Armée, ainsi que le "Conseil de sécurité nationale".



Et Netanyahou a annoncé lors d'une conférence de presse une semaine avant les précédentes élections à la Knesset, en septembre dernier, que s'il est réélu, il travaillera à "imposer la souveraineté israélienne" sur la vallée du Jourdain et le nord de la mer Morte, et qu'il y travaillera en coordination avec l'administration du président américain, Donald Trump.



Netanyahou s'est engagé, avant les élections à la Knesset en avril dernier, à annexer le bloc de colonies Gush Etzion dans la région de Bethléem, et il continue de parler de l'annexion maintenant en annonçant qu'il veut former un gouvernement qui inclut "de grandes zones" de la Cisjordanie , et qu'"il est temps de légitimer toutes les colonies", situées dans et à l’extérieur des blocs.



Le procureur général du gouvernement d'occupation, Avihai Mandelblit, avait averti plus d'une fois Netanyahu et son gouvernement que l'annexion de la vallée du Jourdain conduirait à l'ouverture d'une enquête criminelle internationale contre Israël.





Source : PNN

Traduction : MR pour ISM