Le rapport Stora ou la « mémoire » comme instrument de maintien de l’ordre néocolonial – Déclaration du FUIQP

Par FUIQP

« C’est par la connaissance du passé que l’homme se libère du passé. »

Mohamed-Chérif Sahli, Décoloniser l’histoire



15.02.2021 - Lorsqu’en juillet 2020, Emmanuel Macron a confié à l’historien Benjamin Stora la mission de produire « un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation, et la guerre d’Algérie », il l’a fait dans le contexte singulier d’une remise en cause du racisme systémique produit de l’histoire coloniale tant en France qu’au niveau international.