Macron et la préservation de l’ordre colonial

Par Youssef Girard

« Le colonialisme intervient sur scène en fait pour rétablir la quiétude laquelle constitue une question qui le préoccupe beaucoup. Son souci majeur est d’assurer de beaux rêves pour de paisibles dormeurs. » Malek Bennabi, La lutte idéologique.

Au cours de son allocution célébrant la libération de Bormes-les-Mimosas en août 1945, lundi 17 août 2020, Emmanuel Macron est, une nouvelle fois, revenu sur la question de la mémoire de l’esclavage et de la colonisation pour rappeler la nécessité de préserver l’héritage esclavagiste et colonialiste de la « patrie des droits de l’homme » blanc.