NON A LA LOI ISLAMOPHOBE ET LIBERTICIDE

Manifestons partout en France le dimanche 21 mars 2021 !

Par Front contre l’islamophobie et pour l’égalité des droits de toutes et tous

> frontcontrelislamophobie@gmail.com

Nos organisations, qui pour certaines rassemblent en nombre des personnes de confession et de culture musulmanes, font l’amer constat qu’une fois de plus l’islamophobie est mobilisée au plus haut sommet de l’État avec le projet de loi « contre les séparatismes », loi qui dans les faits est précisément une loi séparatiste et raciste.