Négrophobie, du sommet de l’État au caniveau médiatique

Par Youssef Girard

Il y avait eu Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, représentée en singe par Charb dans Charlie Hebdo, et à qui des manifestants blancs jetaient des bananes. Maintenant nous avons Danièle Obono, députée de LFI, dépeinte enchaînée en esclave dans Valeurs Actuelles. Voilà où en est le pays des Lumières dans lequel les ethnocrates s'indignent de ne même plus pouvoir insulter publiquement les Noirs de « nègres » (1).