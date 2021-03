Pourquoi les féministes doivent-elles se mobiliser contre le projet de loi contre les séparatismes ?

Par Front contre l’islamophobie et pour l’égalité des droits pour toutes

> frontcontrelislamophobie@gmail.com

Parce que c’est un projet de loi sexiste !

Le projet de loi contre ledit séparatisme vient poser un jalon supplémentaire dans la restriction des libertés des femmes musulmanes notamment celles portant le voile. Depuis trop longtemps, le droit d’accéder à l’éducation et à l’emploi est nié à de nombreuses femmes musulmanes. Le projet de loi contre les séparatismes, en interdisant le port du voile aux salariés du privé intervenant pour des entreprises publiques, va renforcer l’exclusion économique de nombreuses femmes musulmanes.