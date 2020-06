Pourquoi les réponses palestiniennes au plan d'annexion israélien sont-elles si limitées ?

Par Adnan Abu Amer

L'armée israélienne se prépare à l'annexion de la Cisjordanie, et à d'éventuelles réponses palestiniennes, bien que les appels à l'action contre l'État d'occupation puissent ne pas être entendus dans les circonstances actuelles. Divers facteurs rendent peu probable que les Palestiniens s'engagent dans des activités contre Israël, notamment le rejet par l'Autorité palestinienne de la résistance armée (le président Mahmoud Abbas est prêt à contrecarrer les attaques contre l'État colonisateur), la mauvaise situation économique et la crainte du Fatah de voir le Hamas prendre le contrôle de la Cisjordanie.



Avec le compte à rebours de l'annexion qui commence début juillet, les services de sécurité israéliens estiment que si l'annexion se poursuit, la résistance armée reprendra, tant en Cisjordanie qu'en Israël, et les conséquences pourraient inclure l'effondrement de l'AP. Une nouvelle intifada ne peut être exclue.



L'armée et les services de sécurité israéliens ont apparemment discuté de la possibilité d'une escalade post-annexion, et se préparent à jouer à des jeux de guerre simulant des scénarios possibles dans les territoires palestiniens occupés. Les Israéliens sont très inquiets des coûts des plans du gouvernement, qu'ils soient financiers et économiques ou en termes de sécurité et d'escalade sur le terrain.



Les experts israéliens en matière de sécurité et d'économie estiment qu'il en coûtera près de 288 millions de dollars à l'État pour faire face à l'opposition palestinienne à l'annexion. Une telle somme, basée sur les dernières données, perturberait l'économie israélienne. En outre, dans le pire des cas, le recrutement des troupes supplémentaires nécessaires sur le terrain coûterait environ 28,8 millions de dollars par bataillon ; chaque bataillon opérationnel coûte 17 millions de dollars par an, plus 11,5 millions de dollars pour les salaires.



Au cours de l'opération ‘Bouclier défensif’ en 2002, en Cisjordanie seulement, les forces de défense israéliennes ont recruté cinq divisions, trois régulières et deux de réserve, et chaque réserve comptait 20 à 25 bataillons, coûtant des millions et des millions de dollars. Il faut ajouter à ces dépenses le coût de la police des frontières. Plus l'intifada durera longtemps, plus les coûts augmenteront.







De plus, des millions de dollars seront nécessaires pour moderniser les infrastructures et fournir des armes et des munitions spécialement pour les manifestations et les tirs de précision. Le cauchemar de la sécurité israélienne est que les forces de sécurité palestiniennes se joignent aux opérations contre les colons illégaux et les mouvements de l'IDF sur les principales routes de Cisjordanie . Si cela se produit, les analystes pensent que 10 bataillons de réserve seront mobilisés d'ici la fin de 2020, auquel cas les Palestiniens n'auraient aucune raison d'arrêter leurs opérations contre Israël.



Toutefois, ces prévisions ne sont pas le principal argument avancé par les Israéliens contre l'annexion ; l'idée est négative à tous égards, tant sur le plan moral et politique que sur le plan de la sécurité. Rien n'est gratuit en politique, donc son plan d'annexion sera un casse-tête immédiat pour Israël.



Plus dangereux est le fait que le prix de l'annexion inclura la possibilité d'une confrontation armée à travers la frontière nord du Liban, et l'implication des citoyens palestiniens en Israël même, comme cela s'est produit au début de la seconde Intifada (Aqsa). Il pourrait également y avoir des conséquences régionales.



Il est vrai que l'AP n'est pas vraiment motivée par une rupture de ses liens avec Israël et ne veut pas perdre son gouvernement et ses ressources économiques à la suite d'une escalade généralisée. La principale menace pour Israël n'est cependant pas incarnée par les menaces de l'AP ; c'est la façon dont l'opinion publique palestinienne réagira qui compte. Cela constitue un véritable défi, et l'AP aura du mal à tenir sa promesse selon laquelle l'arrêt de la collaboration en matière de sécurité avec les autorités d'occupation ne s'accompagnera pas d'une vague d'escalade.



La tension en Cisjordanie , et la mort d'un soldat de la brigade Golani dans la ville de Ya'bad lorsqu'il a été frappé par une pierre, suggèrent que nous pourrions être au bord de plusieurs opérations de résistance armée, qu'il s'agisse d'escalades organisées ou non. Cependant, l'attaque a eu lieu pendant une période relativement calme pour Israël, avec très peu d'attaques hostiles, malgré quelques jets de pierres et de cocktails Molotov. Cela a envoyé à Israël le message que chaque fois qu'il sera confronté à une attaque armée palestinienne, il sera confronté à de nouvelles tensions et de nouveaux incidents en matière de sécurité.



Malgré tout le pessimisme, le calme relatif que la Cisjordanie a connu au cours de la dernière décennie soulève des questions sur l'engagement de l'AP à l'égard des relations avec Israël et à assurer sa propre stabilité économique. Bien que l'impasse avec Israël se poursuive au niveau politique, l'ère présidentielle Abbas depuis 2005 a été caractérisée par des crises persistantes : Israël a lancé trois grandes offensives militaires contre Gaza en 2008-2009, 2012 et 2014 ; le "soulèvement des couteaux" de 2015 ; la crise de la mosquée Al-Aqsa de 2017 ; le déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem en 2018 ; et les récents développements dramatiques du "deal du siècle" ainsi que la crise du coronavirus.



Les avertissements stratégiques d'Israël ont ponctué ces crises, y compris la menace d'un soulèvement armé à grande échelle comme l'Intifada d'Aqsa en 2000, ou d'un troisième soulèvement populaire comme la Première Intifada de 1987, qui ne s'est pas concrétisé. Cela nous amène à nous interroger sur les raisons de ce qui peut être décrit comme le silence étrange et la haine profonde de l'AP à l'égard de la lutte armée contre Israël, ainsi que sa crainte de voir le Hamas se renforcer et prendre le contrôle de la Cisjordanie .



L'absence de toute réponse palestinienne substantielle à l'agression israélienne est due en grande partie au fait que le peuple est coupé de ses dirigeants. Les hauts fonctionnaires de l'AP sont accusés de corruption financière et empêchent la relance des institutions politiques palestiniennes. Les sondages d'opinion donnent une indication claire de cette rupture, avec plus de 60 % des Palestiniens qui attendent avec impatience le départ de Mahmoud Abbas. L'AP a donc du mal à mobiliser le soutien de l’opinion publique pour les actions qu'elle promeut et cela explique pourquoi les réactions officielles aux plans d'annexion d'Israël sont si limitées.







Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM