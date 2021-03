Un parti d'extrême droite proscrit pour cause de terrorisme en passe d’obtenir plus de sièges que prévu lors des élections en Israël

Par Quds News Network

Palestine occupée (QNN), 24.03.2021 - Une alliance de groupes d'extrême droite israéliens comprenant des candidats ouvertement racistes et homophobes semble prête à entrer au parlement israélien, peut-être en tant que membre indispensable de la coalition de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, selon les sondages de sortie des urnes mardi.



Certains des groupes de la coalition de Netanyahou sont si extrémistes que même les partisans habituellement indéfectibles du Premier ministre, issus du lobby américain pro-israélien, ne peuvent les digérer.



Le parti sioniste religieux comprend une nouvelle incarnation du mouvement kahaniste, un groupe extrémiste juif interdit comme terroriste par "Israël", les États-Unis et d'autres pays occidentaux depuis plusieurs décennies en raison de ses incitations à la violence contre les Arabes.



L'American Israël Public Affairs Committee (Aipac) a qualifié le Pouvoir juif, un parti d'extrémistes ultranationalistes, de "raciste et condamnable". Mais mercredi, alors que les votes sont encore en cours de dépouillement et que le succès est loin d'être garanti, ces mêmes personnes sont courtisées par le plus ancien dirigeant israélien pour rejoindre un panel d'autres partis.



Les sondages réalisés par les trois principales chaînes de télévision israéliennes prévoient que le parti sioniste religieux remportera six à sept sièges, soit la meilleure performance jamais enregistrée par un parti d'extrême droite.



Le chef de l'alliance du parti sioniste religieux, Bezalel Smotrich, a un jour proposé de séparer les salles d'hôpital pour que les femmes juives n'aient pas à accoucher à côté de Palestiniennes.



"Il est tout à fait naturel que ma femme ne veuille pas s'allonger à côté de quelqu'un qui vient de donner naissance à un bébé qui pourrait tuer le sien dans 20 ans", a-t-il écrit.



Le leader du Pouvoir juif, Itamar Ben-Gvir, qui devrait devenir député pour la première fois, a été hissé sur la scène par ses partisans.



"J'ai un rêve", leur a-t-il dit. "J'ai un rêve que les soldats [israéliens] vivent dans une nation qui assure leurs arrières... J'ai un rêve qu'un gouvernement de droite renforce l'identité juive du pays."



Avocat qui a défendu des colons israéliens impliqués dans des violences contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, Ben-Gvir a été condamné en 2007 pour incitation au racisme après avoir tenu des pancartes lors d'une manifestation où l'on pouvait lire "Expulsez l'ennemi arabe".



Jusqu'à l'année dernière, il gardait dans son salon une photo de Baruch Goldstein, un colon américano-israélien qui, en 1994, a abattu 29 Palestiniens à Hébron alors qu'ils faisaient la prière du matin.



Son parti, le Pouvoir juif, est formé de successeurs idéologiques de Meir Kahane, un rabbin né aux États-Unis qui a rempli un mandat au parlement israélien en 1984 avant que son parti Kach ne soit interdit. Kahane prône une théocratie juive, l'expulsion des Palestiniens et l'interdiction du mariage entre Juifs et Arabes.



Quelques années auparavant, après avoir créé la Ligue de défense juive, il avait été emprisonné pour avoir fabriqué des bombes aux États-Unis. Kahane a été assassiné en 1990 par un tireur américain d'origine égyptienne. Le FBI considère la Ligue de défense juive comme un groupe terroriste d'extrême droite après que deux de ses membres ont tenté de faire exploser une mosquée en Californie.



Ben-Gvir a affirmé que le Pouvoir juif n'est "pas une continuation" de l'idéologie de Kahane, mais a déclaré qu'il considérait l'homme comme "un saint qui a fait la guerre pour le peuple d'Israël et a été tué en sanctifiant le nom de Dieu".



Le mois dernier, Netanyahou a signé un accord avec le sionisme religieux, dont le Pouvoir juif fait partie, promettant des postes au gouvernement en échange de son soutien. Le leader de 71 ans a déclaré que Ben-Gvir ferait partie de sa large coalition mais qu'il n'était "pas apte" à être membre du cabinet. Cependant, avec des résultats préliminaires montrant des marges très minces, Netanyahu est vulnérable à la pression.







Traduction : MR pour ISM