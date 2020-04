Maintenir l'activisme palestinien vivant pendant le COVID-19

Par ISM Palestine

A nos amis et camarades

Nous aimerions vous remercier tous pour votre solidarité et votre soutien continus à la liberté du peuple palestinien, que ce soit par le militantisme, les manifestations, le boycott, les dons ou la sensibilisation en ligne et personnelle. Grâce à vous, le Mouvement de solidarité internationale (ISM) a pu continuer à résister à la colonisation et à l’apartheid israéliens en Palestine par des méthodes non violentes pendant près de deux décennies.



L'ISM est une organisation entièrement financée par la base, sans entreprise ni sponsor, et tous nos bénévoles s’autofinancent. Toutefois, la pandémie mondiale a obligé de nombreux pays à adopter des mesures exceptionnelles, telles que des quarantaines et des interruptions de voyage. Les volontaires ne peuvent plus se rendre en Palestine et le ralentissement économique qui en résulte nous affecte sérieusement financièrement, au point que nous risquons d’être contraints de fermer tous nos bureaux en Palestine. Cela limite gravement notre capacité à soutenir la cause palestinienne, non seulement pendant la pandémie mais aussi pendant les mois suivants, en nous empêchant de reprendre nos activités une fois le confinement terminé.



Avec des attaques de colons en hausse de 78% dans le contexte de la pandémie, et les forces israéliennes qui continuent les démolitions, les arrestations, les emprisonnements et les tirs sur les civils, nous pensons qu'il est plus important que jamais de maintenir une présence en Palestine. Notre objectif, avec votre aide, est de réunir 7.000 dollars US de fonds d'urgence pour que l'ISM puisse continuer à fonctionner jusqu'à ce que le verrouillage résultant de Covid-19 soit progressivement levé et que les voyages internationaux reprennent. Les fonds seront utilisés pour couvrir les frais, notamment les frais juridiques (les militants palestiniens et internationaux sont souvent confrontés à des arrestations et des procès injustes pour avoir milité pacifiquement), les frais de location des bureaux et des appartements des bénévoles de l'ISM dans toute la Palestine, le maintien des projets en cours et la défense des médias, les transports et autres frais annexes.



Au cours des 12 derniers mois, nous avons documenté et publié des articles sur l'occupation israélienne et le nettoyage ethnique en Palestine, en tant qu'observateurs et défenseurs internationaux des droits de l'homme. Nos actions récentes comprennent :







- Notre programme de présence protectrice continue avec les enfants à Hébron sur le chemin de l'école (photo ISM ci-dessus).

- Présence protectrice pour les agriculteurs et les villages dans les collines du sud d'Hébron.

- Présence protectrice pour les agriculteurs de Cisjordanie pendant la récolte des olives.

- Organisation d'actions directes pour s'opposer à l'expansion des colonies illégales, à la démolition des maisons et aux arrestations par les forces d'occupation.

- Documenter, rapporter et dénoncer dans les médias les violations des droits de l'homme et la violence contre des Palestiniens innocents.

- Sur le plan international, nous avons continué à former des militants indépendants à l'action directe non violente.

- Nous avons travaillé avec des chercheurs britanniques sur un rapport médico-légal concernant le tir des forces israéliennes sur un enfant palestinien.



Avec la propagation de COVID-19 et le verrouillage consécutif de la Palestine, nos projets les plus récents consistent en :



- Témoignages en ligne sur la situation actuelle,

- et une campagne, avec des organisations palestiniennes et d'autres organisations internationales, pour exiger une enquête sur le Fonds d'Hébron - un groupe extrémiste américain qui promeut la violence des colons et des militaires à Hébron.



Nous comptons sur vous tous, nos amis du monde entier, pour maintenir vivante l'approche d'action directe non violente de l'ISM, dirigée par des Palestiniens, et prête à reprendre ses activités pendant cette période difficile. Nous savons que beaucoup d'entre nous sont confrontés à des difficultés financières en raison de la crise mondiale actuelle. Dans la mesure de vos moyens, nous vous demandons votre soutien pour faire face à ce défi sans précédent pour notre mouvement. Merci de faire un don, si vous le pouvez, tout montant est utile. Merci de partager cet appel et surtout de continuer à soutenir la cause palestinienne en sensibilisant et en plaidant dans vos pays d'origine, et en écoutant et en soutenant l'appel palestinien au boycott, au désinvestissement et aux sanctions (BDS) contre ceux qui sont complices de l'occupation et de l'apartheid israéliens.



Ensemble, nous pouvons continuer à répandre la solidarité et à travailler pour une Palestine libre !



FAIRE UN DON EN LIGNE EN TOUTE SECURITE.



Si vous avez des questions ou des problèmes de paiement, n'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse suivante : palreports@gmail.com ou contact@ism-france.org



L'appel est consultable en anglais, arabe, espagnol, italien, allemand et catalan sur Palsolidarity, le site en ligne d'ISM-Palestine.







Source : Palsolidarity

Traduction : MR pour ISM