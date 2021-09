"Fedayin", le film sur le parcours de résistant de Georges Abdallah, à Bordeaux le 21 septembre 2021

Par Collectif Libérons Georges 33

Une nouvelle année de détention pour Georges Ibrahim Abdallah. A 70 ans, il a passé 37 années en détention en France et il est depuis une dizaine d’années incarcéré dans le Centre pénitentiaire de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées.