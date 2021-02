‘Israël’ bloque l'envoi de vaccins Covid-19 à Gaza

Par alahednews

Le régime d'occupation ‘israélien’ empêche l'Autorité palestinienne d'envoyer dans la bande de Gaza des vaccins contre le coronavirus destinés au personnel médical en première ligne dans le territoire.

La ministre palestinienne de la santé, Mai Alkaila, a déclaré que le régime sioniste portait « l'entière responsabilité » du blocage de l'envoi de 2.000 doses du vaccin russe Spoutnik V l'Autorité palestinienne, qui gouverne certaines parties de la Cisjordanie occupée par ‘Israël’, a achetées.



L'AP a déclaré qu'elle partagerait son approvisionnement en vaccins avec Gaza, où vivent plus de 2 millions de Palestiniens, qui n'a encore reçu aucun vaccin. Les autorités ont rapporté plus de 53.000 cas et au moins 537 décès depuis le début de la pandémie.



L'entité sioniste et l'Égypte imposent un blocus à Gaza depuis 2007.



Les groupes de défense des droits de l’homme rappellent que l'entité ‘israélienne’ a l'obligation, en tant que puissance occupante, de partager ses vaccins avec les Palestiniens.





Note ISM-France : d’après le site sioniste i24news.tv, « Coronavirus: Israël débat du transfert des vaccins à Gaza en échange de la libération de ses prisonniers ».





Source : alahednews