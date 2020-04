‘Israël’ profite du Coronavirus pour espionner les téléphones des Palestiniens

Par Quds News Network

09.04.2020 – Le quotidien israélien Haaretz (1) a rapporté que le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a demandé à des milliers de travailleurs palestiniens de télécharger une application qui permet à l'armée israélienne de pirater leurs téléphones.

La demande du COGAT vis-à-vis des Palestiniens travaillant dans le pays occupé d’utiliser l’application est faite sous le prétexte de vérifier leurs autorisations plutôt qu’ils viennent dans les locaux du COGAT. Les Israéliens ont affirmé que l'application visait à prévenir la propagation du coronavirus.



Le journal a ajouté que l'application, nommée "Le Coordinateur", permet à l'armée israélienne d'accéder à des fichiers privés et à la caméra des téléphones ciblés. Elle permet également aux Israéliens de connaître l'emplacement de ces téléphones.



Dès que l'application est téléchargée, un message apparaît, indiquant que le COGAT peut utiliser toute information recueillie à partir du téléphone ciblé pour plusieurs motifs, y compris les "motifs sécuritaires". L'application demande également à ses utilisateurs d'accepter de fournir des informations qui seront utilisées par l'État occupant en cas de besoin.



Le directeur du Centre social de Sada, Iyad Rifa'i, a déclaré à QNN que l'État occupant impose une mainmise sur les médias sociaux sous divers prétextes, dont le nouveau coronavirus.



Rifa'i a ajouté que la pratique israélienne est considérée comme une violation de la vie privée des utilisateurs et un piratage de leurs données, exploitant leurs besoins humanitaires dans le contexte de la crise du coronavirus, et viole les droits numériques et humains.



Il a également averti les Palestiniens de ne pas télécharger l'application ou toute autre application qui violerait leur vie privée et leurs informations personnelles.







(1) https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-amid-coronavirus-crisis-israel-tells-palestinians-to-download-app-that-tracks-phone-1.8751504 (pour abonnés)





Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM