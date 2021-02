‘Israël’ va établir une alliance de défense quadripartite avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn

Par Quds News Network

Selon un rapport de i24NEWS, "Israël" est actuellement en pourparlers avec l'Arabie saoudite, le Bahreïn et les Émirats arabes unis pour établir une alliance de défense à quatre pays

Les responsables israéliens non nommés qui se sont entretenus avec i24NEWS n'ont pas voulu confirmer les détails du rapport, mais ont ajouté qu' « Israël travaille constamment à l'amélioration de ses relations avec ses voisins arabes ».



Les EAU et Bahreïn ont signé des accords de normalisation avec "Israël" en septembre 2020, connus sous le nom d'Accords d'Abraham.



Les négociations de l'alliance de défense sont probablement une réponse à la « menace iranienne croissante » dans la région, en particulier en ce qui concerne son programme nucléaire naissant et son influence croissante au Moyen-Orient avec des pays comme la Syrie et l'Irak, selon le rapport.



De telles nouvelles arrivent également alors que l'administration Biden envoie des signaux à Téhéran et aux puissances mondiales qu'elle est prête à rejoindre l'accord nucléaire iranien de 2015, négocié par l'ancien président Barack Obama, auquel le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'était opposé à l'époque.



Par ailleurs, M. Netanyahou a déclaré jeudi qu'il avait accepté l'invitation du prince héritier bahreïni Salman bin Hamad Al Khalifa à visiter l'Etat du Golfe.



Le bureau du Premier ministre a publié une déclaration disant que M. Netanyahou se rendra à Bahreïn « dès que possible », une fois que les restrictions liées au COVID-19 le permettront.



Ils ont également parlé de la reprise des pourparlers nucléaires avec l'Iran, selon l'agence de presse gouvernementale du Bahreïn.



Le prince Salman a souligné à Netanyahu « l'importance de la participation des pays de la région à toute négociation sur le dossier nucléaire iranien » pour renforcer « la sécurité et la stabilité dans la région », selon l'agence de presse officielle du Bahreïn.









Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM