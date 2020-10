"Israël" veut interdire à Mohammed Assaf de se rendre dans les territoires occupés

Par Quds News Network

15.10.2020 – Sous prétexte d’ "incitation", les autorités d'occupation israéliennes ont retiré le permis de voyage que le chanteur palestinien, Mohammed Assaf, porte, qui lui permet d'entrer dans les territoires palestiniens occupés.

Avi Dichter, député israélien à la Knesset, a déclaré aujourd'hui qu'"Israël" ne permettra plus à Assaf d'entrer dans les territoires occupés, et demandera aux autorités des EAU, où Assaf et sa femme vivent, de mettre un terme à ses activités et à ses concerts.



Dichter a ajouté que l'Etat d'occupation proposera une demande à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) pour qu'il arrête les activités d'Assaf en tant qu'ambassadeur de la jeunesse.



Le journal israélien "Makor Rishon" a déclaré dans un article que le centre israélien extrémiste "Badin" a allégué que le chanteur palestinien incite à la résistance contre l'occupation par ses chansons qui encouragent la résistance, glorifient les martyrs et appellent à un soulèvement armé contre l'occupation.



Assaf (31 ans) est bien connu pour être le vainqueur de la deuxième saison de "Arab Idol", diffusée par la chaîne MBC. Il a produit plusieurs singles et albums depuis lors.







Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM