« Les Palestiniens ne lèveront pas le drapeau blanc », déclare l'archevêque de Palestine Atallah Hanna

Par Middle East Monitor

"Malgré leurs souffrances, les Palestiniens ne lèveront pas le drapeau blanc", a annoncé vendredi le chef du diocèse de Sebastia de l'Eglise orthodoxe grecque de Jérusalem, l'archevêque Atallah Hanna.



Dans un communiqué de presse envoyé aux médias, Hanna a déclaré "Que Dieu aide le peuple palestinien qui subit les souffrances du coronavirus, du chômage et de la pauvreté".



Il a souligné : "Les Palestiniens endurent des souffrances dans tous les aspects de leur vie à cause des politiques d'occupation oppressives."



L'archevêque a poursuivi : "Que Dieu aide cette nation dans ces circonstances qui incluent des conspirations visant à liquider notre peuple, notre juste cause qui est la plus juste et la plus noble de l'histoire humaine moderne."



Hanna a conclu : "Nous sommes sûrs que nous allons gagner malgré toutes les difficultés et les conspirations qui visent les Palestiniens qui ne lèveront jamais le drapeau blanc".









