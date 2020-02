"Nous soutenons avec force la position du mouvement étudiant contre la normalisation"

Par Front populaire de libération de la Palestine

Le Front Populaire pour la Libération de la Palestine a salué les positions nationales responsables du mouvement étudiant qui refuse la normalisation, et confirme son soutien absolu à la déclaration émise par le pôle étudiant de l’Université de Birzeit.

Il souligne qu’il faut poursuivre certains membres du conseil d’administration qui ont participé aux réunions de normalisation.



Le Front a souligné qu’il fallait s’opposer aux symboles de la normalisation et organiser leur boycott national et populaire, qu’il considérait les réunions de normalisation comme un crime national explicite et qu’il rejetait toutes les justifications visant à calmer la colère populaire.



Le Front a appelé toutes les puissances politiques et populaires, le mouvement étudiant, les jeunes et les femmes à lutter fermement contre le crime de normalisation, ses symboles et ses racines sous différentes formes.



Le Front a réaffirmé la position du consensus national populaire des masses de notre peuple dans la patrie et la diaspora, appelant à la nécessité de dissoudre le prétendu « Comité pour la communication avec la société israélienne » qui continue, de manière incontrôlable, à s'immerger dans le bourbier des réunions de normalisation sous les auspices directs de la direction de l'Autorité.



Front Populaire pour la Libération de la Palestine

Service central d'information

20/02/2020







Source : PFLP

Traduction : André Comte/MR