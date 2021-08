5 raisons de participer à la conférence « Masar Badil » pour une voie palestinienne alternative

Par Masar Badil

Du 31 octobre au 2 novembre 2021 à Madrid, une importante conférence pour une voie palestinienne alternative est organisée : Masar Badil. Initiative essentielle et importante pour tou•te•s les partisans de la justice en Palestine, nous vous présentons cinq raisons d’y participer :

• 1. Une initiative pour enterrer les accords d’Oslo et ses conséquences

Cette conférence a lieu à l’occasion du 30e anniversaire de la conférence de Madrid qui a ouvert la voie aux accords d’Oslo et à la situation catastrophique pour le peuple palestinien que nous connaissons aujourd’hui. Le mouvement de libération nationale palestinien n’a jamais été aussi fragmenté qu’aujourd’hui, dans un contexte de poursuite du nettoyage ethnique en Palestine.

Masar Badil a pour objectif de mettre un terme définitif à cette voie empruntée par la direction capitularde de l’OLP.



• 2. Une initiative faite par et pour la nouvelle génération palestinienne

Une nouvelle génération palestinienne se forme et se mobilise en Palestine, dans les camps de réfugiés et dans la diaspora. La conférence Masar Badil veut construire un espace d’organisation politique, social et culturel afin que la jeunesse palestinienne prenne toute sa place dans la lutte pour le retour et la libération.



• 3. Un retour aux principes de la révolution palestinienne

Face aux compromis et aux reniements, Masar Badil défend les principes de la Charte nationale palestinienne et une vision radicalement anti-colonialiste et anti-impérialiste. Elle défend la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, la légitimité et la nécessité de la résistance sous toutes ses formes, la défense du droit au retour de tou•te•s les réfugié•e•s palestinien•ne•s sur leur terre, la centralité de la cause des prisonnier•e•s palestinien•ne•s, etc.



• 4. Une dimension palestinienne, arabe et internationale

La conférence est ouverte à toutes les personnes qui défendent les principes énoncés selon la célèbre citation du révolutionnaire palestinien Ghassan Kanafani : « La cause palestinienne n’est pas une cause pour les seuls Palestiniens, mais une cause pour chaque révolutionnaire, où qu’il soit, comme cause des masses exploitées et opprimées de notre époque. »

Le peuple palestinien fait face à trois ennemis : l’impérialisme, le sionisme et les régimes réactionnaires arabes. Pour cette raison, la conférence a pour objectif de porter ce projet à trois niveaux : palestinien, arabe et international.



• 5. Un point de départ vers un regroupement des forces alternatives

Soutenue par de nombreux militant•e•s, comités locaux et organisations (comme le réseau international Samidoun, le Collectif Palestine Vaincra en France, l’organisation de femmes palestiniennes Alkarama en Espagne ou le Mouvement de la Jeunesse Palestinienne – PYM aux États-Unis), la conférence Masar Badil n’est pas conçue comme un point final mais au contraire comme le point de départ de la reconstruction du mouvement populaire palestinien et international afin d’être un outil efficace pour le retour et la libération de toute la Palestine.



Pour participer, vous pouvez vous inscrire sur : masarbadil.org/en/conference-registration-form/

Faire un don : masarbadil.org/fr/donations/faire-un-don/

Plus d’infos : masarbadil.org/fr





Source : Collectif Palestine Vaincra