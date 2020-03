6 nouvelles infections à coronavirus en Cisjordanie, portant le total à 97

Par Quds News Network

28.03.2020 - Ibrahim Melhem, porte-parole du gouvernement palestinien, a annoncé que six nouveaux cas de coronavirus ont été détectés dans les villages d'Artas, Hizma, Qubeibeh et dans le sud de Bethléem, portant le total à 97 dont 18 guérisons et un décès.

Melhem a déclaré lors d'une conférence de presse que les nouvelles infections étaient dues à la violation de la distance sociale, appelant les citoyens à éviter les visites pour diminuer la propagation du virus.



Melhem a averti que la vie des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes est en danger en raison des mauvais traitements et du manque d'hygiène à l'intérieur des prisons.



Il a ajouté que le gouvernement fait tout son possible pour aider les Palestiniens de Jérusalem occupée mais qu'il ne dispose pas d'informations claires sur la situation dans la ville en raison des restrictions israéliennes.







Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM