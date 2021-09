6 prisonniers palestiniens s'évadent de la prison de Gilboa par un tunnel

Par Palestine Info

L'administration pénitentiaire d'occupation israélienne a annoncé, lundi matin, que six prisonniers palestiniens ont réussi à s'évader de la prison de Gilboa, près de Bissan (nord de la Palestine occupée en 1948), à l'aube.

Selon les médias israéliens et l'administration pénitentiaire israélienne, les prisonniers ont réussi à s'échapper par un tunnel qu'ils ont creusé.



Celle-ci a ajouté qu'elle avait signalé l'évasion des prisonniers à quatre heures du matin, heure locale, et avait mis en place une salle de commandement composée de la police israélienne, de l'Autorité pénitentiaire et de l'armée israélienne.



Selon un rapport initial, une brève déclaration de l'autorité pénitentiaire disait : "6 prisonniers soupçonnés de s'être évadés de la prison de Gilboa, dans le nord. Les circonstances de l'événement sont en cours d'examen."



Les forces israéliennes mènent de vastes opérations de recherche et de poursuite de prisonniers avec la participation d'hélicoptères.



Les médias israéliens ont cité une source dans la zone de la prison disant qu'"il semble y avoir une évasion, alors que tous les prisonniers sont loin de la zone de Marj Bin Amer", dans laquelle se trouve la prison.



L'Autorité pénitentiaire a divulgué les noms de six prisonniers : Zakaria Al-Zubaidi, Munadal Yaqoub Nafi'at, Muhammad Qasim Areeda, Yaqoub Mahmoud Qadri, Ayham Fouad Kamamji, Mahmoud Abdullah Areeda, ils sont « à un niveau élevé de danger »..



Les médias israéliens ont déclaré que pour eux, la crainte est maintenant que parmi ces six prisonniers, ceux qui ont mené des attentats tentent de mener d'autres et de s'échapper d'Israël.











Note ISM-France : Sur cette évasion spectaculaire et héroïque, lire également : "Les six évadés de Gilboa ont ridiculisé le système carcéral israélien" sur Chronique de Palestine (source en anglais Quds News Network).







Source : Palestine Info