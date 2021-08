A soutenir ! Le nouveau projet de Mathieu Rigouste, auteur du formidable documentaire "Un seul héros le peuple" (1)

Par Mathieu Rigouste

Création de ENQUETECRITIQUE.ORG - Recherches en sciences sociales depuis les luttes : plateforme indépendante, autogérée et gratuite, de recherches en sciences sociales, visant à créer et diffuser des brochures, livres, podcasts, docus, live stream depuis les luttes sociales.Enquetecritique.org s'inscrit dans un projet d'éducation populaire émancipatrice.

Financer la construction de la plateforme, construire l'équipe, engager les prochaines enquêtes



Dans le cadre de l'association AAEFP (Atelier Autonome d'Enquête et de Formation Populaires), nous menons des recherches sur les systèmes de domination passés et présents tout en participant aux luttes sociales. Nous ne recevons aucune subvention publique et nous voulons pouvoir continuer à travailler en autogestion, indépendamment des Etats et des entreprises. Nous voulons aussi pouvoir restituer ces connaissances sur une plateforme web afin de toucher le plus de personnes, notamment marginalisées dans l'accès aux universités et aux mondes critiques. Pour cela, nous voulons pouvoir enquêter mais aussi créer et diffuser des supports de restitution les plus divers: articles, brochures, livres, capsules videos, reportages, films documentaires, émissions de radio, podcasts, Live Stream, entretiens critiques et approfondis...

Et nous voulons que tout ça soit gratuit.



Forger des outils de connaissance critique pour changer les choses par nous-mêmes



Depuis une quinzaine d'années, nous avons mené des recherches sur les crimes coloniaux, sur les violences policières, sur l'évolution des industries d'armement et le marché de la sécurité, ou encore sur le rôle fondamental des femmes et des enfants dans la révolution algérienne. Nous voulons continuer à documenter ces terrains de recherche mais aussi nous intéresser au néocolonialisme, aux questions écologiques, aux luttes pour l'abolition du système punitif, aux systèmes d'entraide ainsi qu'aux formes d'autodéfense et d'auto-organisations populaires à travers le monde.



Créer le site, construire l'équipe et engager les prochaines enquêtes



Nous avons besoin de soutien financier pour monter le site, le livrer début septembre 2021 puis le développer. Nous voulons pouvoir payer les transports, matériels (caméras, micros, ordis...), investigations et supports de restitutions des prochaines enquêtes. Nous voulons aussi pouvoir continuer à nous former encore plus finement, notamment au montage audio/video, à la postproduction, au graphisme, à l'édition... Nous voulons être complètement indépendants dans nos projets et rendre le site autonome financièrement (grâce aux dons).

Cette cagnotte servira à financer tous ces besoins pour la première année de fonctionnement.



Merci pour votre soutien et si vous pouvez faire tourner !

Force dans ce que vous faites, vive la solidarité !



Twitter : @enquetecritique

Instagram : enquetecritique

Facebook : enquetecritique.org



La bande-annonce :







(1) https://unseulheroslepeuple.org/







Source : HelloAsso