APPEL A MANIFESTER LE SAMEDI 29 FEVRIER À PARTIR DE 15 H, À LA FONTAINE DES INNOCENTS (PARIS)

Par CAPJPO-EuroPalestine

contre le déchaînement de l'occupant israélien contre l'ensemble des Palestiniens et Palestiniennes.

Corona virus certes. Mais pendant ce temps on ne parle ni des attaques monstrueuses des Palestiniens à coups de bulldozers, ni des bombardements répétés sur la population de Gaza toujours enfermée à double tour dans son ghetto, ni des appels au secours des habitants de la Vallée du Jourdain en train d'être expulsés, Trump ayant donné carte blanche aux dirigeants israéliens pour se déchaîner sans vergogne.

Peut-on rester sans réagir face aux images qui circulent, comme celle de ce jeune Palestinien traîné et tué volontairement par un bulldozer israélien ?



Et celle de cet autre enfant de 8 ans qui vient de perdre un œil à Jérusalem Est, après un tir de ces escadrons qui tirent sur tout ce qui bouge, alors qu'il allait simplement s'acheter un sandwich à la sortie de l'école ?



Et tous les autres enfants assassinés ou blessés ces dernières semaines ? Et les journalistes ciblés par l'armée d'occupation pour les empêcher de nous montrer ce qu'il se passe sur place, comme l'a dénoncé RSF.



Se taire alors que les bombardements répétés sur la bande de Gaza touchent une population qui se retrouve sans domicile, en plus d'être privée d'eau potable, d'électricité et de soins ?



Ne laissons pas sans réponse les appels au secours des habitants de la Vallée du Jourdain, expulsés tandis que leurs maisons et structures sont démolies par l'occupant (article intégral et photos sur notre site).



Informons la population ! Montrons à nos lâches dirigeants que nous ne sommes ni endormis, ni habitués, et que nous n'acceptons pas l'inacceptable !



Halte à la barbarie et au vol !

Rassemblement pour la Palestine ce samedi à Paris !

À PARTIR DE 15 H, À LA FONTAINE DES INNOCENTS

(ANGLE DE LA RUE BERGER ET DE LA RUE PIERRE LESCOT)

Métro-RER : Châtelet/Les Halles (En RER, sortie Porte Lescot).



Nous comptons sur vous pour venir, pour nous aider à diffuser des tracts aux passants, pour leur montrer ces affiches, et pour relayer l'information le plus largement possible d'ici samedi.



Tous les comités, collectifs, associations, qui veulent bien se joindre à ce rassemblement sont les bienvenus et leurs représentants seront invités à prendre la parole.



Amicalement,

CAPJPO-EuroPalestine