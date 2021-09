APPEL AU MOIS INTERNATIONAL D’ACTIONS POUR LA LIBERATION DE GEORGES ABDALLAH du 24 septembre au 23 octobre 2021

Par Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah

Le 19 septembre 2020 dernier, la Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah appelait à un mois international d’actions pour la libération de notre camarade.