Abu Obaida : L’annexion est une déclaration de guerre contre les Palestiniens

Par Al-Qassam

27.06.2020 - Tout accord d'échange de prisonniers qui n'inclut pas les détenus palestiniens éminents ne sera pas conclu, a déclaré le porte-parole des Brigades Ezzeddin al-Qassam, Abu Obaida.

Dans un communiqué de presse à l'occasion de l'anniversaire de la capture d'un soldat de l'occupation israélienne par la résistance palestinienne en 2006, Abou Obaida a souligné que l'occupation israélienne "doit payer un prix, qu’elle le veuille ou non".



La conclusion d'un nouvel accord d'échange de prisonniers avec l'occupation israélienne est une priorité absolue, a expliqué M. Abu Obaida.



Les lignes rouges qui ont été franchies dans l'accord « Wafa al-Ahrar » * seront à nouveau franchies dans tout accord d'échange à venir, a poursuivi M. Abu Obaida, ajoutant : "Nous ne nous donnerons pas la peine de négocier pour moins que ce prix".



Abu Obaida a souligné que la résistance palestinienne avait de nombreuses options pour faire payer à l'occupation israélienne un prix "sans précédent dans l'histoire de la lutte palestinienne contre l'occupation".



Quant aux plans israéliens d'annexion de la Cisjordanie occupée et de la vallée du Jourdain, Abou Obaida a déclaré que la résistance palestinienne considère une telle démarche comme une "déclaration de guerre contre le peuple palestinien".





* Note ISM-France : En octobre 2011, après des années de négociations subtiles et acharnées, le Hamas a arraché à l’occupant l’accord Wafa al-Ahrar (fidélité aux hommes libres) qui prévoyait la libération de 1027 prisonniers palestiniens en échange du soldat Gilad Shalit. Le régime sioniste a depuis, avec l’aide de l’autorité palestinienne collaborationniste de Ramallah, re-arrêté des centaines des résistants libérés.







Source : Ezzedine al-qassam brigades

Traduction : MR pour ISM