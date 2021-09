Arrestation de quatre résistants évadés de Gilboa

Par Palestine Info

Les forces d'occupation sionistes ont annoncé, samedi à l'aube, l'arrestation de deux autres prisonniers du tunnel de la liberté qui se sont évadés de la prison de Gilboa.



Les médias hébreux ont déclaré : « Les forces d'occupation ont arrêté les prisonniers, Zakaria Al-Zubaidi (46 ans), du camp de réfugiés de Jénine, et Muhammad Ardah (39 ans), originaire du village d'Arraba, près du village d'Al-Shibli Umm Al-Ghanam, sur les pentes du mont Thabor en basse Galilée, à Marj Ibn Amer. Le premier est membre des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, et le second appartient au mouvement du Jihad islamique.



Vendredi soir, les forces d'occupation israéliennes ont re- arrêté deux des six héros qui avaient pris leur liberté, à l'aube, lundi dernier, à travers d’un tunnel qu’ils ont creusé dans la prison de haute sécurité de Gilboa.





Yaqoub Qadri (à g.) et Mahmoud al-Ardah



Les médias israéliens ont publié des vidéos de l'arrestation des deux prisonniers, Mahmoud al-Ardah et Yaqoub Qadri, qui appartiennent au mouvement du Jihad islamique.







