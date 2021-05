Bordeaux, samedi 22 mai 15h, place de la Victoire APPEL À MANIFESTER EN SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

Par Comité Action Palestine

Suite, depuis un mois, aux violations israéliennes à Jérusalem Est, notamment la tentative d’expropriation des familles palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah, suivie des ratonnades aux cris de « mort aux arabes » organisées par les colons extrémistes soutenus par la Police et les incursions répétées de l’armée d’occupation israélienne sur l’esplanade et à l’intérieur de la mosquée sacrée Al-Aqsa, et ce, en plein mois de Ramadan, ainsi que les agressions contre les fidèles, tels sont les éléments à l’origine des combats actuels entre Israël et les factions de la Résistance palestinienne à Gaza.

Le bilan des victimes de cette énième agression israélienne dans les territoires palestiniens occupés est établi aujourd’hui selon le ministère palestinien de la Santé à 237 morts et 6.278 blessés dont 213 morts parmi lesquels 61 enfants et 36 femmes, 1.442 blessés et 1.700 arrestations dans la seule Bande de Gaza sur la période du 7 au 18 mai.



En effet, l’entité sioniste d’Israël poursuit ainsi sans que rien ne semble pouvoir y mettre un terme, son agression militaire contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza, cette prison à ciel ouvert ou environ 2 millions de palestiniens sont entassés sur 365 km2, faisant de ce territoire la plus grande densité humaine au monde et qui subit depuis 16 ans l’impitoyable blocus que lui impose Israël, privant ainsi sa population d’eau, d’électricité, de médicaments ainsi que des denrées alimentaires de base, la soumettant ainsi à une humiliante et dégradante punition collective.



Nous avons été des milliers de citoyens à descendre le week-end dernier dans les rues de plusieurs grandes villes de France pour afficher notre solidarité avec le peuple palestinien et dénoncer les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité qu’y perpétue l’armée de colonisation de l’État terroriste d’Israël, à l’instar de beaucoup de pays dans le monde où les peuples affichent leur solidarité avec la cause palestinienne.



Et tant que cette armée coloniale poursuivra son agression militaire contre la liberté et la souveraineté du peuple palestinien, nous devrons restés mobilisés dans la rue pour soutenir la lutte légitime et héroïque de ce peuple qui se bat courageusement depuis plus de 70 ans, quasiment à mains nues, pour conserver son droit à vivre libre sur sa terre.



Raison pour laquelle nous vous donnons RDV à nouveau ce samedi 22 mai à 15H à la Place de la Victoire pour réclamer justice pour le peuple palestinien.



Premiers Signataires :

Les Alliés de la Paix, Comité Action Palestine, Centre Adam, Ensemble, la Mosquée de Pessac, la Mosquée de Saint André de Cubzac, ISM-France,



