Calendrier Palestine Libre 2021 - « Les combattantes palestiniennes »

Par Comité Action Palestine

Il n’existe pas une femme en Palestine qui n’ait été touchée dans sa chair. Les chars, les bombes larguées du ciel, la prison, la destruction des maisons et des champs cultivés, le poison de la trahison arabe, bref le seul horizon de vie ou de survie promis est celui de la violence coloniale totale. C’est tout naturellement que les femmes palestiniennes ont pris part à la lutte de libération. Le choix laissé est de vivre ou de périr.

De la fin du XIXème siècle à aujourd’hui, les femmes palestiniennes ont résisté par tous les moyens et sous différentes formes. Parce qu’elles sont traitées par l’oppresseur comme les hommes, elles résistent comme les hommes. Face à la violence coloniale tous azimuts et sans pitié contre elles-mêmes, contre leurs enfants, leurs frères et sœurs, contre leurs parents et leurs ancêtres, cette armée des roses, comme les appela Yasser Arafat, s’est levée pour édifier un autre avenir, une Palestine indépendante, débarrassée définitivement, et sur la moindre parcelle de terre, de la peste coloniale.



La colonisation juive n’a épargné personne en Palestine. Elle frappe encore aveuglément, sans distinction pour voler des terres, des maisons, des biens, détruire tout un peuple, avec la collaboration de plusieurs Etats arabes pour normaliser le funeste projet sioniste.



Mais ce peuple a fait le choix de vivre et de résister à la stratégie de leur anéantissement venue d’Occident.









Ce calendrier 2021 rend hommage à toutes les femmes palestiniennes et célèbre leur engagement pour que l’espoir d’une Palestine libre et indépendante ne meure jamais.



Vous pouvez acheter ce calendrier au prix de 5 euros l’unité (+ frais de port) en téléchargeant et complétant le bon de commande ci-joint http://www.comiteactionpalestine.org/word/bondecommande2021/, puis en nous l’envoyant par courrier avec votre règlement par chèque. Nous vous enverrons le ou les calendriers dès réception de votre commande.



Vous pouvez aussi régler votre achat directement par carte bancaire en cliquant sur le lien ci-dessous.

https://www.helloasso.com/associations/comite-action-palestine/paiements/calendrier-palestine-libre-2021-l-armee-des-roses



Calculer d’abord le montant total que vous souhaitez verser : soit 5 euros par calendrier + les frais de port + don éventuel à notre association. Les frais de port s’élèvent à 1,5 euros pour un calendrier, ou 1 euro par calendrier si vous commandez plus d’un calendrier. Indiquer ce montant total sur la Plateforme Hello Asso, avec vos coordonnées, le nombre de calendriers souhaités, ainsi que le montant du don éventuel au Comité Action Palestine. Nous vous enverrons le ou les calendriers dès réception de l’avis de paiement. Si vous avez des problèmes avec la plateforme, faites-nous signe (actionpalestine@hotmail.com).



HelloAsso est une plateforme de collecte de dons qui fonctionne sans commission et facilite le travail de nombreuses associations, vous pouvez contribuer à son activité en versant un modique soutien.



COMITE ACTION PALESTINE

BP 30053

33015 BORDEAUX

facebook : capfalestine





Source : CAP