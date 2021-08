Chers lecteurs et lectrices d’ISM-France,

Jusqu'au 29 août, l’administratrice du site sera quelque part par là,

avec les marmottes et les bouquetins, et sans connexion Internet !



Nos collègues de Palestine Vaincra, Chroniques de Palestine et Charleroi pour la Palestine restent mobilisés pour vous tenir informés de ce qui se passe en Palestine occupée,