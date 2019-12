Communiqué de presse [du Mouvement Hamas] sur l'enquête du procureur de la CPI sur les crimes israéliens en Palestine

Par Hamas

20 décembre 2019 - Le mouvement Hamas salue l'annonce faite par la procureur en chef de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, qu'elle va ouvrir une enquête sur les crimes de guerre israéliens commis en Palestine.

Nous pensons que cette décision est un pas sur la bonne voie qui conduira à la dénonciation de l'occupation israélienne par les instances internationales. Elle mettra également en lumière les mesures d'oppression israéliennes imposées au peuple palestinien.



La situation est maintenant claire pour le monde et la propagande israélienne n'a pas réussi à tromper l'opinion publique internationale.



En fait, cette annonce devrait se traduire par des actions sur le terrain afin de tenir les dirigeants de l'occupation israélienne pour responsables de leurs crimes et violations contre le peuple palestinien et ses lieux saints.







Source : Hamas.ps

Traduction : MR pour ISM