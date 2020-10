Communiqué du Collectif des Associations Musulmanes de Nouvelle-Aquitaine

Par Collectif des Associations Musulmanes de Nouvelle-Aquitaine

Alors que le peuple français dans son ensemble fait face depuis des décennies, et ce, sous le règne respectivement de la Droite comme de la Gauche :

1. Au délitement des valeurs de la République, "Liberté, Égalité, Fraternité",

2. À la remise en cause des libertés individuelles et de la cohésion nationale,

3. Au démantèlement de ses acquis sociaux comme l'illustre depuis deux ans la lutte du mouvement des Gilets Jaunes à travers le pays,

4. Au défi de la crise climatique qui menace l'Humanité d'extinction,

5. Au défi de la crise sanitaire du Coronavirus, dévoilant les failles de notre système de santé,