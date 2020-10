Conclusion du deuxième cycle de négociations sur la démarcation des frontières maritimes

Par Al-Ahed news

30.10.2020 - Le Liban et l'entité "israélienne" ont conclu le deuxième cycle - qui s'est tenu mercredi et jeudi - de pourparlers indirects sur la délimitation des frontières sur une base de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) au Sud-Liban.

Le prochain cycle de négociations devrait avoir lieu le 11 novembre, ont rapporté les médias locaux.



Les pourparlers de deux jours ont commencé à 10 heures et devaient durer jusqu'à 12 heures mais ne se sont pas terminés avant 14 heures environ.



Les deux parties ont tenu des discussions qui ont approfondi les aspects techniques de la délimitation de la frontière maritime mercredi, au cours desquelles le Liban a présenté une nouvelle position maximaliste ajoutant 1.430 kilomètres carrés supplémentaires à sa revendication en tant que partie du territoire libanais, en plus de la zone déjà contestée de 860 kilomètres carrés que les deux parties disent se trouver dans leur zone économique exclusive respective et qui apporte ce qui est maintenant un champ de gaz israélien dans le territoire contesté.



Le Liban est représenté par une délégation mixte civilo-militaire, dirigée par le colonel de marine Mazen Basbous.



Les pourparlers indirects se déroulent sous les auspices des Nations unies et des États-Unis, qui ont déclaré dans une déclaration publiée jeudi dernier qu'ils "gardent l'espoir que ces négociations conduiront à une résolution tant attendue".



Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, qui a annoncé au début du mois que le Liban avait finalement conclu un accord pour la tenue des pourparlers, a réitéré mercredi que ces négociations ne signifiaient pas que la normalisation des relations avec l'entité "israélienne" suivrait.