Confinés mais vigilants – Ne laissons pas les Gazaouis seuls face à l’épidémie qui vient

Par ISM-France

Pour beaucoup d’entre nous, le confinement se déroule dans des conditions relativement convenables et les réseaux sociaux nous aident à préserver un environnement amical essentiel pour nous permettre de tenir le temps nécessaire.

Les Palestiniens subissent, en plus de l’angoisse liée à l’épidémie, le fardeau de la colonisation criminelle israélienne en Cisjordanie, et le terrorisme sioniste, sous forme de blocus et de bombardements tout aussi criminels à Gaza, qui a détruit les maisons, les usines, les écoles, les infrastructures, empêché leur reconstruction et plongé les Gazaouis dans un marasme que le monde entier connaît parfaitement tant il a été documenté depuis 2005, date du soi-disant retrait des colons sionistes de Gaza pour faire place au blocus.



Deux campagnes de solidarité s’organisent. Il y en a peut-être d’autres, tout aussi essentielles. Mais déjà, soutenons ces deux-là puisque, bienfait de ce confinement, nos dépenses se réduisent au même rythme que notre consommation.



* Collecte pour les familles démunies de Gaza

http://www.europalestine.com/spip.php?article975











* Campagne de solidarité avec l’hôpital Al-Awda de Gaza face à l’épidémie de COVID-19

https://palestinevaincra.com/2020/04/campagne-de-solidarite-avec-lhopital-al-awda-de-gaza-face-a-lepidemie-de-covid-19/









Palestiniens de Gaza, nous connaissons votre courage, la solidarité active que vous démontrez les uns envers les autres. Nous savons combien le développement du Covid19 serait une nouvelle catastrophe, tellement injuste, comme toutes celles que vous subissez depuis si longtemps. Nous sommes à vos côtés. Confinés, mais vigilants et solidaires.