Container de Palestine en approche

Par Le Philistin

Notre container de produits de Palestine est annoncé pour demain à Marseille. Si les services liés aux dockers, dédouanement, transitaire, transporteur, fonctionnent, nous aurons huile d'olive, zaatar et dattes mardi ou mercredi de la semaine prochaine.

Si les tournées de livraisons sont toujours possibles, vous pouvez également commander individuellement nos produits sur notre site internet www.fipsouk.fr avec une livraison par poste.



Si la situation est difficile pour nous en France, elle l'est encore plus pour les familles en Palestine qui subissent l'épidémie, en plus de la répression de l'occupant.



C'est pourquoi l'organisation des paysans UAWC attend de nous le même soutien que celui que nous lui apportons depuis 18 ans.



Notre site internet nous permet de poursuivre notre action, mais pas sans vos achats de produits palestiniens.



Vous connaissez ces produits naturels ainsi que leurs vertus : huile d'olive, zaatar, zourate, dattes Medjoul et le savon naturel à l'huile d'olive recommandé en cette période de confinement et de protection sanitaire.







Vous pouvez également trouver nos produits à la boutique des Amis d'Al Rowwad, 24 rue Custine à Paris, ouverte le mercredi après-midi et le samedi toute la journée.



Aidez-nous à poursuivre notre action en partageant ce message dans vos réseaux.



Le Philistin