Coronavirus en Palestine : un décès, 397 nouveaux cas en 24 heures

Par Palestine Infos

Le ministère palestinien de la Santé à Ramallah a fait état vendredi d'un décès associé au COVID-19 (coronavirus) alors que 397 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Le ministère a déclaré que le taux de récupération du coronavirus a atteint 87,6 %, tandis que le taux d'infections actives a atteint 11,6 %, et que le taux de décès était de 0,8 % de tous les cas.



Les nouvelles contaminations se répartissent comme suit : al-Khalil 35, Naplouse 35, Bethléem 34, Qalqilya 18, Ramallah et Al-Bireh 36, Jénine 20, Jéricho et Al-Aghwar 24, Tubas 5, Tulkarem 43, Bande de Gaza 74, Jérusalem et sa banlieue 73.



Le ministre a indiqué que 41 patients gravement malades ont été admis dans les unités de soins intensifs, dont 6 ont été placés sous respirateur.







Source : Palestine Infos