Craignant l'invasion d'Israël, l'AP détruit des documents secrets

Par Middle East Monitor

Les services de sécurité de l'Autorité palestinienne (AP) ont détruit des documents secrets, craignant que les forces d'occupation israéliennes n'envahissent la Cisjordanie et ne s'introduisent dans ses bureaux, a rapporté hier Rai Al-Youm.

Citant l'AFP, le site arabe dit que l'AP craint une invasion israélienne similaire à celle de 2000, lorsque les forces d'occupation ont pénétré dans les bureaux de l'AP et détruit des documents.



Les sources, qui ont refusé de divulguer leur identité, ont déclaré : "Nous avons reçu l'ordre de détruire les documents confidentiels en notre possession et nous avons obéi à cet ordre."



Les documents ont été scannés et sauvegardés sur des appareils électroniques avant que les copies papier ne soient déchiquetées, les appareils ont ensuite été emmenés dans un endroit sûr pour empêcher les forces d'occupation israéliennes de s'en emparer et de les détruire.



Les tensions entre l'AP et Israël se sont accrues ces derniers mois suite à l'annonce par Israël de son plan d'annexion de larges pans de la Cisjordanie occupée et de la vallée du Jourdain à partir du 1er juillet.



Les estimations palestiniennes indiquent que le plan d'annexion israélien couvrira plus de 30% de la Cisjordanie .



En réponse à son annonce, l'Autorité palestinienne a déclaré qu'elle n'est plus liée par tous les accords avec Israël, y compris ceux relatifs à la sécurité.







Source : Middle East Monitor

Traduction : MR pour ISM