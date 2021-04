DE JERUSALEM A GAZA EN PALESTINE, RESISTANCE !

Par Association de Palestiniens en Ile de France

Rassemblement en soutien à la résistance du peuple palestinien à Jérusalem, Gaza et Palestine, vendredi 30 avril 2021, Place de la République, Paris, de 16h à 18h

Paris, 26 avril 2021 - Suite à l'intensification ces derniers jours des exactions des colons israéliens contre les habitants palestiniens de Jérusalem, ces derniers manifestent par milliers malgré la répression de l'armée d'occupation israélienne pour affirmer leur présence dans leur ville occupée en partie depuis 1948, puis en 1967.



Aujourd'hui, les Palestiniens de Jérusalem, de Cisjordanie , des territoires occupés en 1948 et de Gaza manifestent ensemble. Gaza qui subit le blocus depuis 2006 a d'ailleurs subi à cette occasion les bombardements de l'aviation israélienne.



La mobilisation des Palestiniens est la conséquence non seulement de la colonisation mais aussi des accords d'Oslo signé par la direction palestinienne qui a accompagné les autorités d'occupation israélienne par la collaboration et la répression de son propre peuple.



Les associations signataires soutiennent la résistance du peuple palestinien sur sa terre afin de recouvrer ses droits historiques et légitimes, dont son droit au retour sur leurs terres des réfugiés palestiniens expulsés depuis 1948, son droit à établir un Etat palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale.



N'oublions pas que dans ce contexte, Israël détient dans ses geôles près de 5.000 prisonniers politiques, qui sont des prisonniers de guerre, dont des femmes et des enfants.



Rappelons que :



. l'occupation est un crime de guerre,

. la colonisation est un crime de guerre,

. l'annexion est un crime de guerre,

. le blocus de Gaza est un crime de guerre,

. l'emprisonnement des populations sous occupation est un crime de guerre,

. l'acceptation de ces crimes et la complicité avec l'entité coloniale Israël est un crime de guerre.



La France qui soutient ouvertement Israël à tous les niveaux est complice de crime de guerre.



Les associations signataires soutiennent aussi la campagne Boycott, Sanctions et Désinvestissement (BDS) menée contre Israël jusqu'à l'application des droits légitimes du peuple palestinien sur sa terre.



Signataires :

Association de Palestiniens en Ile de France, Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), International Solidarity Movement France (ISM-France), CAPJPO-Euro-Palestine, CGT Energie Paris, AMDH Paris/IDF, PIR, FTCR - Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives, L'ADTF Association Démocratique des Tunisiens en France, UTAC Union des Tunisiens pour une Action Citoyenne, CRLDHT Comité pour le Respect des Libertés des Droits de l'Homme en Tunisie, Forum Palestine Citoyenneté, UL CGT PARIS 18 et l'ANC (Association Nationale des Communistes), Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah, Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture, Collectif Ni Guerres Ni État de Guerre, Rete dei Comunisti (Italie), Fondation Frantz Fanon, CRI Rouge (Paris), Union juive française pour la paix (UJFP), AFPS Paris 14-6, Emancipation, Tendance syndicale,







Source : Facebook Ass. Palestiniens en Ile de France